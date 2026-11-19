intervista
Edilizia in trasformazione. Sfide importanti per il neo presidente Mussoni
In foto: massimo mussoni
di Redazione
1 min
Contraccolpo da bonus 110, consumo 0 del territorio, ma anche nuove tecnologie, cambio generazionale delle imprese e confronto con le amministrazioni locali. Sono le sfide che il settore delle costruzioni è chiamato ad affrontare quotidianamente sul territorio. Da un mese alla guida di Ance Romagna, che riunisce 40 aziende edili per circa un migliaio di pendenti tra Rimini e Ravenna c’è Maurizio Mussoni.
Per Mussoni, imprenditore cresciuto in una famiglia che si occupa di edilizia da quasi 120 anni, è fondamentale che Ance sappia interloquire con le amministrazioni locali per definire la cornice in cui agire e svilupparsi.
Massimo Mussoni, presidente Ance Romagna
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