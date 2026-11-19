Contraccolpo da bonus 110, consumo 0 del territorio, ma anche nuove tecnologie, cambio generazionale delle imprese e confronto con le amministrazioni locali. Sono le sfide che il settore delle costruzioni è chiamato ad affrontare quotidianamente sul territorio. Da un mese alla guida di Ance Romagna, che riunisce 40 aziende edili per circa un migliaio di pendenti tra Rimini e Ravenna c’è Maurizio Mussoni.

Per Mussoni, imprenditore cresciuto in una famiglia che si occupa di edilizia da quasi 120 anni, è fondamentale che Ance sappia interloquire con le amministrazioni locali per definire la cornice in cui agire e svilupparsi.

Massimo Mussoni, presidente Ance Romagna





