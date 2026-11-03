Criticità sui conti del comune. Agostini ribatte a Morciano per Tutti

Il sindaco di Morciano Andrea Agostini interviene dopo che il gruppo consigliare di opposizione Morciano di Tutti ha fatto emergere due pronunce della Corte dei Conti che riguardano l'attività amministrativa della precedente giunta (vedi notizia).

"La trasparenza amministrativa - afferma il primo cittadino - non si afferma attraverso dichiarazioni o polemiche, ma attraverso comportamenti concreti e verificabili.

Le deliberazioni della Corte dei conti sono state trasmesse telematicamente a tutti i consiglieri comunali e all’Organo di revisione prima della seduta del Consiglio comunale, proprio per garantire la piena conoscenza degli atti. La stessa consigliera Sartori ha richiamato entrambe le deliberazioni nel proprio intervento consiliare. Sono fatti documentabili che ritengo sia corretto ricordare quando si parla di presunta mancanza di trasparenza. Anche sulla Relazione di fine mandato è necessario riportare con precisione la successione degli eventi. Il documento è stato predisposto dal responsabile finanziario, sottoscritto e pubblicato dall’allora sindaco Giorgio Ciotti il 31 marzo 2026 e certificato dal revisore dei conti nei termini di legge. La richiesta di chiarimenti della Corte dei conti è pervenuta il 2 settembre dopo più di tre mesi dalle elezioni e le osservazioni sono state trasmesse il successivo 10 settembre. Queste sono le date e questi sono i passaggi documentali. Attribuire a tale vicenda una presunta volontà politica di nascondere informazioni fino alla conclusione delle elezioni significa formulare un'accusa che, per essere sostenuta, dovrebbe trovare riscontro in elementi concreti. Il confronto politico è legittimo, ma deve sempre rispettare la verità dei fatti.

Per quanto riguarda il rendiconto 2024 e la programmazione 2025-2027, gli uffici comunali stanno svolgendo gli approfondimenti necessari sui rilievi formulati dalla magistratura contabile, affinché possano essere fornite risposte puntuali e complete. È questo il compito di un'amministrazione: affrontare le questioni con serietà, attraverso il lavoro degli uffici e nel rispetto delle istituzioni.

Ritengo tuttavia altrettanto doveroso richiamare le responsabilità politiche legate agli anni oggetto di discussione".

Sul fronte politico: "Le principali scelte di impianto del bilancio 2024 cui ci si riferisce derivano infatti dall’amministrazione nella quale i consiglieri Pierluigi Autunno ricopriva il ruolo di vicesindaco e Ilaria Sartori quello di assessore alle Politiche sociali; ruoli di rilievo e parte attiva nella definizione degli indirizzi politico-amministrativi. Inoltre, i bilanci 2022, 2023 e 2024 risultano approvati all’unanimità, con il voto favorevole anche degli attuali esponenti di “Morciano di Tutti”. Non intendo sottrarmi al confronto, ma credo che la coerenza istituzionale e politica richieda di ricordare anche il ruolo che ciascuno ha avuto nelle decisioni amministrative di quegli anni. Le responsabilità amministrative non possono essere dimenticate o ridefinite a seconda della posizione politica che si ricopre nel presente".