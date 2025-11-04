  
per articolo del 2022

Critica satirica ai no vax. Piccari assolto dall'accusa di diffamazione

In foto: il tribunale di Rimini
il tribunale di Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 4 Nov 2025 18:39 ~ ultimo agg. 18:49
Nella mattinata del 4 novembre il Tribunale di Rimini ha assolto “perché il fatto non costituisce reato Nando Piccari, difeso dall'Avv. Moreno Maresi.
Piccari, in qualità di giornalista, era imputato di diffamazione, in seguito alla querela presentata da Matteo Angelini, attuale Consigliere Comunale a Rimini, il quale si era anche costituito parte civile con richiesta di risarcimento di 50.000 euro.
In particolare nell’imputazione era riportato un brano tratto da un articolo satirico del 1 ottobre 2022 scritto nella rubrica online "Il Corsivo", in cui emergeva una pungente critica politica nei confronti del Consigliere Angelini.
"Sono lieto dell’esito della vicenda - commenta l'Avvocato Maresi -, giunta dopo aver richiesto la definizione del processo con rito abbreviato, utilizzando pertanto il materiale di indagine raccolto dalla pubblica accusa. Pur dovendo attendere il deposito della sentenza per la lettura della motivazione, ritengo che il Tribunale di Rimini possa aver condiviso la ricostruzione della vicenda prospettata dalla difesa, legata al legittimo esercizio del diritto di critica e di satira esercitato dal Piccari nella sua rubrica". "Un immenso grazie all'avvocato e amico Moreno - dichiara Piccari -, il cui brillante patrocinio mi procura,
oltre alla soddisfazione per questa assoluzione, anche il godimento di poterla festeggiare con un
bel vaccino antinfluenzale".

