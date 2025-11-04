In piazza Cavour le celebrazioni per la Giornata dell'Unità nazionale

Nella mattinata di oggi (martedì) si è svolta in centro a Rimini la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale, nell’anniversario dell’armistizio di Villa Giusti del 1918, e delle Forze Armate. Presenti, davanti allo schieramento in armi, le autorità della provincia. Diversi i sindaci presenti. Per l'amministrazione comunale di Rimini c'era la vice sindaca Chiara Bellini.

E’ stato l’alzabandiera con l’inno nazionale ad aprire la cerimonia in piazza Cavour a cui hanno partecipato le delegazioni delle diverse forze dell'Ordine in servizio sul territorio. Una corono d'alloro è stata deposta in piazza Ferrari, una seconda alla lapide dedicata ai Caduti di tutte le Guerre. Prima degli onori finali, il saluto del Prefetto Giuseppina Cassone.

la galleria di immagini di Manuel Migliorini