Nella borsa vestiti rubati. Ladro fermato al centro commerciale
In foto: repertorio
di Redazione
Mar 4 Nov 2025 17:18 ~ ultimo agg. 17:27
Si è intrufolato in un negozio di abbigliamento del centro commerciale Le Befane di Rimini e, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, ha nascosto nel borsone vestiti per un valore di circa 200 euro e ha provato a scappare. L'uomo, 36enne originario del milanese già noto alle forze dell’ordine, ieri pomeriggio è stato notato dal personale di sicurezza che ha chiamato i Carabinieri che lo hanno tratto in arresto per furto aggravato. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario. E' stato posto ai domiciliari nell'hotel dove alloggiava, in attesa del giudizio direttissimo
