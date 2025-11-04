  
Indietro
menu
menu

intervento dei carabinieri

Nella borsa vestiti rubati. Ladro fermato al centro commerciale

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 4 Nov 2025 17:18 ~ ultimo agg. 17:27
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si è intrufolato in un negozio di abbigliamento del centro commerciale Le Befane di Rimini e, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, ha nascosto nel borsone vestiti per un valore di circa 200 euro e ha provato a scappare. L'uomo, 36enne originario del milanese già noto alle forze dell’ordine, ieri pomeriggio è stato notato dal personale di sicurezza che ha chiamato i Carabinieri che lo hanno tratto in arresto per furto aggravato. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario. E' stato posto ai domiciliari nell'hotel dove alloggiava, in attesa del giudizio direttissimo

Altre notizie
Un momento del terzo Consiglio Nazionale dell’anno
CONS

Codice Etico, Integrity e Bilancio tra i punti cruciali del Consiglio Nazionale
di Icaro Sport
FOTO
un rendering del progetto di IEG
Utile per Ieg e per Rimini

Nessun ritardo per il "cupolone" della Fiera. Ermeti (Ieg) tranquillizza
di Redazione
Archivio (Pixabay)
Gianfreda: città attrattiva

Medici di base. A Rimini gli ultimi ingressi garantiscono il pieno turn over
di Redazione
La Matilde Bondeno (Girone D)
FIP Emilia-Romagna

I risultati della 4a giornata del campionato di Divisione Regionale 2
di Icaro Sport
(Foto @Martina Bianchini)
A Chiesanuova

Domenica di vittorie per i rugbisti e le rugbiste di San Marino
di Icaro Sport
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO