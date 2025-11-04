Nella borsa vestiti rubati. Ladro fermato al centro commerciale

Si è intrufolato in un negozio di abbigliamento del centro commerciale Le Befane di Rimini e, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, ha nascosto nel borsone vestiti per un valore di circa 200 euro e ha provato a scappare. L'uomo, 36enne originario del milanese già noto alle forze dell’ordine, ieri pomeriggio è stato notato dal personale di sicurezza che ha chiamato i Carabinieri che lo hanno tratto in arresto per furto aggravato. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario. E' stato posto ai domiciliari nell'hotel dove alloggiava, in attesa del giudizio direttissimo