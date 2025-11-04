  
a Talamello

Giovane labrador finisce in un dirupo. I vigili del Fuoco salvano Gaspare

In foto: il salvataggio del labrador
il salvataggio del labrador
Mar 4 Nov 2025 17:28 ~ ultimo agg. 18:08
Una brutta avventura per Gaspare, un giovane labrador color miele di un anno e mezzo che, nella prima mattinata di martedì, è scivolato in un precipizio sul Monte Pincio nel comune di Talamello, finendo a circa 40 metri dalla strada principale, senza riuscire a risalire. Il proprietario, che lo cercava senza sosta dalla notte, ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Novafeltria, che si sono prodigati in un delicato salvataggio.

La situazione ha richiesto l'impiego di una decina di operatori specializzati, per un intervento durato circa 4 ore. I Vigili del Fuoco hanno dovuto ricorrere a manovre complesse e l'utilizzo di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), essenziali in ambienti impervi e per interventi in corda. Un soccorritore è stato calato in sicurezza  e si è riusciti ad issare il cane senza provocargli ulteriori traumi. Gaspare è stato riconsegnato sano e salvo al suo proprietario.

