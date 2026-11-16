C'è un momento preciso in cui il calcio smette di essere soltanto tattica e talento puro per diventare una questione di tenuta quotidiana, di millimetri e di recuperi invisibili agli occhi dei tifosi. È in questo spazio sottile che si muove Andrea Arpili, professionista riminese arrivato a ricoprire il ruolo di Performance Strength and Conditioning Coach nella prima squadra del Manchester City, una delle cinque società calcistiche più blasonate e competitive del pianeta. Per varcare i cancelli dell'Etihad Stadium e entrare a far parte dello staff guidato da Enzo Maresca - con cui aveva già condiviso una proficua tappa al Parma -, Arpili ha dovuto superare un selettivo provino in cinque distinti step. Eppure, nel lavorare ogni giorno a contatto con fuoriclasse del calibro di Erling Haaland, ciò che colpisce di questo preparatore riminese classe 1979 non è soltanto la rigida metodologia scientifica con cui calibra i carichi di lavoro e il recupero tra una partita e l'altra. La sua vera cifra stilistica risiede in un approccio etico profondo: per Arpili non esistono gerarchie umane dettate dai contratti o dal valore di mercato. Ogni atleta viene trattato con la medesima attenzione e con lo stesso identico rispetto, nella convinzione che a fare la differenza sul campo non siano esclusivamente la risposta fisica, il lavoro e la dedizione dell'individuo. È un'impronta umana e professionale che lo ha portato ad affiancare uno dei migliori giocatori del nostro campionato come Federico Dimarco, seguito passo dopo passo nel percorso che lo ha condotto a diventare una colonna dell'Inter e della Nazionale.

Ma per capire come un ragazzo partito dai campetti di periferia sia riuscito a conquistare la Premier League senza mai snaturarsi, bisogna fare ritorno là dove tutto ha avuto inizio. Il baricentro umano ed emotivo di Andrea Arpili rimane infatti saldamente piantato a Rimini, dove risiede la sua famiglia - la moglie Federica e i tre figli Maria Sole, Alessandro e Diego, oltre alle sorelle Francesca e Valentina - e dove il legame con la propria terra si traduce in progetti concreti. Insieme a Federica e ai soci Damiano, Giancarlo e Giorgia, con i quali condivide una vera e propria missione, Arpili ha dato forma al progetto Kaizen, fondando due home gym, una a Rimini e un'altra più recente a Riccione. Kaizen è un termine giapponese che significa "miglioramento continuo" e incarna la filosofia dei piccoli passi costanti. In queste strutture i protocolli riservati ai campioni del pallone vengono messi a disposizione e adattati alle persone comuni, accolte e seguite come veri atleti per migliorare la qualità della loro vita quotidiana. Per il 'prof' Arpili, infatti, lo sport non è mai stato un fine a se stesso, bensì una straordinaria metafora dell'esistenza: una palestra in cui forgiare la resilienza, la salute e la consapevolezza di sé. Niente nella sua carriera è arrivato per caso o prendendo scorciatoie. Il preparatore riminese ha sempre rivendicato con orgoglio l'identità dell'underdog, di chi parte da posizioni di svantaggio e deve guadagnarsi ogni singolo traguardo con la forza della volontà.

I suoi primi passi da preparatore sono mossi tra i ragazzi della Berretti del Rimini Calcio e nei campi della Prima Categoria, tra sacrifici personali ed economici per portare a termine gli studi e conseguire la laurea in Scienze Motorie. Da lì ha intrapreso una lunga gavetta attraverso il calcio italiano, un mosaico di tappe che ne hanno plasmato la maturità professionale e umana: la storica promozione in Serie C con il San Marino; gli anni indimenticabili a Santarcangelo, segnati dall'impresa dell'approdo nella C unica all'interno di un ambiente vissuto come una vera famiglia; l'esperienza ad Ascoli, carica di suggestioni emotive per essere la terra d'origine del padre, nato a Porto Sant'Elpidio; e poi Genoa, Perugia, Pescara, Parma, Sudtirol, Sampdoria, fino all'Atalanta, citata da Arpili come modello virtuoso di società capace di credere concretamente nei giovani.

La dimensione più autentica del personaggio si svela tuttavia nei dettagli di una biografia intima segnata dal riscatto. Cresciuto in un quartiere popolare e complesso di Rimini, Arpili passa da un'infanzia felice caratterizzata dall'amore per il pallone a un'adolescenza dolorosa, contraddistinta da gravi difficoltà familiari e da momenti di smarrimento. In un contesto in cui la strada offriva facili tentazioni e il rischio di deragliare era drammaticamente reale, ha conosciuto la sensazione di toccare il fondo senza toccarlo mai davvero. A salvarlo, offrendogli l'appiglio decisivo per riemergere, sono stati i valori fondamentali ricevuti da bambino: l'amore per la propria famiglia e la passione viscerale per lo sport. Da quella risalita faticosa è nata una convinzione che guida Arpili ancora oggi: "Ogni cosa pura che arde nel cuore merita di essere realizzata". Parole che ha voluto mettere nero su bianco. Dopo il saggio Enneagramma dello Sport, scritto nel 2017 con Andrea Giannini e basato sullo studio delle differenti personalità per valorizzare al massimo la potenzialità di ogni atleta, ha dato alle stampe l'autobiografia Te l'ho promesso da bambino (Bookness Editore). Nelle pagine del libro rivive un patto solenne stretto durante l'infanzia con il suo migliore amico Ruben, appassionato tifoso dell'Inter (fede calcistica condivisa dallo stesso Arpili), scomparso prematuramente a 38 anni. A Ruben è legata una promessa del cuore - impressa in modo indelebile anche da un tatuaggio sulla pelle - che custodisce, tra l'altro, il sogno di poter lavorare un giorno nello staff nerazzurro. In fondo, la parabola di Andrea Arpili racconta proprio questo: come la preparazione atletica possa trasformarsi in una vera e propria "preparazione della speranza", dove il rigore scientifico del corpo incontra la sensibilità dell'anima, dimostrando in primis a sé stesso che si può toccare la vetta più alta senza mai staccare i piedi dalle proprie radici.