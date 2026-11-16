"Club del Sole World Riccione". A giugno aprono i nuovi resort Family e Laguna

Club del Sole, azienda leader delle vacanze Open Air, ha presentato a Milano i risultati della stagione 2026 e le direttrici del piano industriale al 2030. Il principale investimento a breve termine riguarda Riccione, dove il Club è già presente.

Aprirà il 12 giugno 2027 "Club del Sole World Riccione", il nuovo grande polo ricettivo del gruppo sul lungomare della Perla Verde. Il progetto, il cui cantiere ha già raggiunto la metà del percorso, prevede di affiancare all'attuale Romagna Family Resort (4 stelle) due nuove strutture a 5 stelle: il Riviera Family Resort, con un'ampia area acquatica e impianti sportivi, dedicato alla vacanza attiva e agli ospiti con animali al seguito, e il Laguna Boutique Resort, incentrato su design e benessere, con suite e lodge con terrazza, un parco acquatico wellness e un’area di spiaggia con servizi dedicati.

Le tre strutture, collegate da un servizio navetta che permetterà ai turisti di usufruire dei servizi dell'intera area, metteranno a disposizione complessivamente 18.000 metri quadrati di parchi acquatici e quasi 7.000 metri quadrati di spiaggia attrezzata.

A regime l'investimento genererà un fabbisogno occupazionale di oltre 250 addetti, per i quali è prevista anche una specifica area alloggi con case mobili e spazi comuni. Sul fronte della sostenibilità ambientale, il piano integra impianti fotovoltaici per oltre 1,4 MW, sistemi di recupero idrico e la piantumazione di quasi 2.000 alberi.

Spiega Raffaele Giondi, Real Estate Chief Executive Officer Club del Sole: A Riccione abbiamo progettato un’intera destinazione. Abbiamo dato a ciascun Resort un’identità precisa e pensato insieme alloggi, paesaggio, ristorazione, sport e benessere. È il progetto che meglio esprime la direzione del la nostra offerta ricettiva. Vogliamo ampliare le possibilità di soggiorno a Riccione, raggiungere nuovi pubblici e creare opportunità professionali per il territorio”.

Nel 2026 il Gruppo raggiunge 143 milioni di euro di fatturato e supera i 4 milioni di presenze, per metà dall’estero. Il piano industriale prevede circa 218 milioni di euro di investimenti tra il 2027 e il 2030, con l’obiettivo di superare i 200 milioni di euro di ricavi nel 2030.