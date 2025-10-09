Opere pubbliche. Morolli: costi triplicati mettono i comuni in difficoltà

Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina e l'esplosione dei costi dell'energia. Una serie di fattori che hanno portato rincari inimmaginabili, non solo per le tasche dei cittadini, ma anche per il settore delle opere pubbliche. E a pagare dazio sono i comuni alle prese con cantieri che tardano a concludersi e, a volte, che non partono neppure. A lanciare l'allarme è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini Mattia Morolli che mette in fila alcuni numeri esplicativi. "I nostri uffici tecnici - scrive - hanno documentato incrementi di costi che definire preoccupanti è riduttivo. Come quello ad esempio della fresatura stradale con un aumento del 113% o dello strato stradale di base che ha toccato addirittura il 118%. Ci troviamo di fronte a rincari che solo quattro anni fa nessun tecnico o amministratore avrebbe potuto immaginare. Ma il dato che più colpisce - aggiunge -, e che voglio sottolineare con forza, riguarda i marciapiedi in asfalto: un incremento del 295% che rappresenta quasi una triplicazione dei costi e che rende estremamente onerosa ogni operazione di riqualificazione urbana e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Anche il binder, materiale essenziale per garantire la qualità e la durata delle nostre strade, ha subito un rincaro superiore al 100%, precisamente del 102%, costringendoci a ripensare in parte le strategie di manutenzione. Sul fronte degli impianti, poi, la situazione è altrettanto critica: gli impianti elettrici sono cresciuti tra il 40 e il 50%, quelli meccanici del 40%, così come le caldaie, cifre che incidono pesantemente su ogni intervento di riqualificazione energetica o adeguamento degli edifici pubblici che vogliamo realizzare per la nostra comunità".

Una escalation dei costi che si riflette su "preventivi meno stabili, ritardi nei cantieri e necessità di rivedere alcuni progetti programmati" prosegue Morolli, spiegando anche la strategia del comune che ha adottato "una rigorosa politica di bilancio e in particolare introducendo clausole di revisione prezzi più flessibili nei contratti, diversificando i fornitori privilegiando quando possibile produzioni locali, e valutando l'utilizzo di materiali sostenibili o riciclati che presentano quotazioni più stabili". L'assessore precisa poi che il comune monitora costantemente le opportunità di accesso a fondi nazionali ed europei, per cercare di garantire la continuità degli interventi, e aggiorna le analisi dei prezzi di mercato per pianificare le risorse disponibili e garantire trasparenza nei confronti dei cittadini.

"La gestione pro attiva dei progetti e una programmazione attenta e flessibile rappresentano oggi - conclude l'assessore - gli strumenti essenziali per affrontare questa fase economica complessa, assicurando che le opere pubbliche necessarie al nostro territorio possano comunque essere realizzate, pur in un contesto di mercato così difficile.”