a Cerasolo e S.Andrea

Coriano, prosegue il piano di asfaltature sul territorio comunale

In foto: Coriano
Coriano
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 16 Ott 2025 10:47 ~ ultimo agg. 10:49
Sono stati completati in questi giorni parte degli interventi di asfaltatura nella zona di Cerasolo, dove sono state rinnovate le pavimentazioni stradali di via Boccaccio, via il Torrente ed i ripristini di porzioni stradali rese pericolose dalle radici delle alberature in via Rigardara, via Rovereta ed in via Cesare Pavese. I lavori stanno ora proseguendo per il completamento di via Il Poggio e per un primo stralcio lavori di via Leopardi.

Parallelamente, è in corso un intervento di asfaltatura a Sant’Andrea in Besanigo, che interessa via Ca’ Vannucci, via della Badia e via del Garofano. In un secondo momento saranno rifatti tutti i vialetti pedonali nella zona Rossini e Puccini. Nell’area adiacente al centro commerciale verrà inoltre ripristinato il vialetto pedonale, insieme al marciapiede in prossimità della Celletta. Resta da completare un tratto di strada parallela a via della Repubblica, che sarà sistemato in concomitanza con l’avvio - imminente - del secondo stralcio della pista ciclabile di via Vivaldi. Si tratta dell’ultimo intervento previsto nell’ambito dell’appalto di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale.

“Il piano di asfaltature che stiamo portando avanti – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi - interessa diverse zone del territorio e risponde alle esigenze di sicurezza e decoro urbano segnalate dai cittadini. Intervenire in modo puntuale e programmato ci permette di migliorare la qualità delle strade e la vivibilità dei nostri quartieri. Anche i lavori di ripristino legati alle radici delle alberature sono importanti per garantire percorsi sicuri e mantenere il giusto equilibrio tra verde e infrastrutture.”

