via Bonsi-via Bastioni

Incendio in un appartamento in centro storico a Rimini

di Redazione   
Mer 15 Ott 2025 19:32
Sembra sia partito dalla cucina, per una pentola lasciata sul fuoco, l'incendio che intorno alle 18.45 di mercoledì è scoppiato all'ultimo piano della palazzina all'angolo tra via Bonsi e via Bastioni Occidentali in centro storico a Rimini. Le persone all'interno non sono riuscite a contenere le fiamme, che si sono propagate velocemente alle altre stanze. Da una finestra è cominciato ad uscire del denso fumo nero e si temeva per gli inquilini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre, diversi mezzi, compresa l'autoscala e un'ambulanza del 118. Non ci sono feriti gravi, ma due persone sono state portate in Pronto Soccorso, in via precauzionale, a causa delle inalazioni di fumo. Durante le operazioni il tratto di via Bastioni è stato temporaneamente chiuso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica. I locali sono stati dichiarati inagibili.

