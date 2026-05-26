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RDS Summer Fest. Ufficializzato il cast della tappa riminese per la Notte Rosa

In foto: l'edizione 2025
l'edizione 2025
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Redazione
   
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Sono stati svelati questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione dell’RDS Summer Festival 2026 a Milano, gli artisti che saliranno sul palco di Rimini il prossimo 20 giugno in occasione della Notte Rosa. In Piazzale Federico Fellini si esibiranno Angie, Achille Lauro, Clara, Delia, Frah Quintale, Francesco Renga, Malika Ayane, Lumiero, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale e The Kolors

Il weekend musicale della Notte Rosa prenderà il via già la sera di giovedì 19 giugno con una serata speciale RDS Party dedicata alla dance music, i cui artisti verranno annunciati nelle prossime settimane. Una serata pensata per amplificare l’energia del festival e far vivere al pubblico riminese un’intera notte di musica. A condurre la serata del 20 giugno saranno gli speaker di RDS Anna Pettinelli e Leo Di Bello, padroni di casa della tappa riminese. Accanto a loro, Samara Tramontana e Lisa Luchetta – gli speaker di RDSNext, la social web radio di RDS 100% Grandi Successi realizzata con e per la Gen Z: Samara conta 1,9 milioni di follower su TikTok e 765mila su Instagram, Lisa 2,8 milioni su TikTok e 857mila su Instagram.

L’accesso alle serate è libero e gratuito. La serata sarà trasmessa in un apposito speciale in prima serata a luglio su TV8 e Sky Uno.

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