Perturbazione in arrivo sul riminese: allerta meteo per mercoledì

Il clima soleggiato di queste giornate sarà interrotto mercoledì dall'arrivo di una perturbazione sull'Emilia Romagna. La Protezione Civile ha emanato un'allerta gialla per temporali, il livello più basso: le precipitazioni sul riminese sono attese nella seconda parte della giornata. Le temperature resteranno comunque sopra le medie stagionali.

Per mercoledì sono in arrivo la giornata di mercoledì 27 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I temporali saranno più probabili ad iniziare dalle ore pomeridiane sui rilievi, per poi estendersi anche alle pianure, ed interessare particolarmente la fascia costiera in serata.

Le previsioni di Arpae.