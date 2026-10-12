Coriano festeggia i 100 anni del signor Righetti: festa a sorpresa a Besanigo

Un secolo di vita festeggiato tra gli affetti più cari, nel luogo che custodisce le proprie radici. Sabato 10 ottobre, al Ristorantino di Besanigo, si è svolta una festa a sorpresa per celebrare i 100 anni del signor Emilio Righetti, originario di Coriano e oggi residente a Riccione.

Oltre cinquanta persone, tra familiari e amici, si sono ritrovate per condividere questo importante traguardo. Accanto al festeggiato, ancora in splendida forma, la sorella Rosa, storica cuoca del Ristorantino, che ha partecipato con emozione alla giornata di festa.

All'iniziativa ha preso parte anche il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, per portare personalmente gli auguri della comunità. A sottolineare il legame del centenario con i due territori, la presenza dei tricolori di Coriano e Riccione. Era presente anche l’assessore del Comune di Riccione Adele Marina Zoffoli.

«È sempre un onore e una gioia partecipare a momenti come questo – commenta il Sindaco Gianluca Ugolini –. Festeggiare cento anni significa celebrare una vita ricca di esperienze, affetti e ricordi. Essere presenti e condividere il sorriso di chi raggiunge un traguardo così importante è un'occasione preziosa per tutta la comunità». Una giornata di festa che ha riunito generazioni diverse attorno al signor Righetti, nel segno degli affetti familiari e del legame con la propria terra d'origine.

Aggiunge Marina Zoffoli: “Portare gli auguri della nostra amministrazione e dell'intera città di Riccione a un nostro cittadino, che a Riccione vive dal 1953 e raggiunge quest’anno un traguardo così straordinario, è motivo di grande orgoglio e commozione. Festeggiare un secolo di vita significa rendere omaggio alla memoria, alla forza e alle radici del nostro territorio, testimoniate da persone come Emilio che rappresentano una ricchezza inestimabile per tutti noi".