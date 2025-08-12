Coppia in manette per spaccio a Bellariva: sequestrati 300 grammi di droga

La Polizia Locale di Rimini ha arrestato lunedì sera a Bellariva una coppia di spacciatori, sequestrando complessivamente 298 grammi di droga e 1.380 euro provento dell'attività illecita.

L'operazione è stata condotta dalla squadra giudiziaria, a seguito di alcune segnalazioni arrivate dai residenti che avevano notato la presenza di un'auto parcheggiata in una traversa di viale Regina Margherita, raggiunta frequentemente da persone che si allontanavano per poi fare ritorno dopo poco tempo.

Gli appostamenti degli agenti, giunti sul posto intorno alle 21, hanno confermato la situazione sospetta ed è scattato quindi il controllo del veicolo. All'interno c'era la proprietaria del mezzo, una donna di 45 anni non residente a Rimini, che inizialmente ha aperto volontariamente il bagagliaio per mostrarne il contenuto. Gli agenti hanno però notato, nascosti tra le valigie, alcuni involucri sospetti che li hanno spinti ad ampliare la perquisizione all'intero veicolo. In un comparto separato del bagagliaio c'erano un involucro con 50 grammi di hashish e un altro con 141 grammi di cocaina. Altri 98 grammi di hashish erano nascosti nella plastica della leva del cambio. La donna, dichiaratasi all'oscuro di tutto, ha contattato telefonicamente quello che ha definito il cognato, un uomo di 46 anni, che ha raggiunto immediatamente il luogo del controllo. Nelle sue tasche la polizia locale ha trovato 1.380 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Nell'auto sono stati rinvenuti poi i documenti di una terza persona, un uomo di 39 anni, che però non si è presentata sul posto.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro mentre la coppia è stata arrestata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.