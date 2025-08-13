200mila euro per i primi interventi sul Mercato Coperto di Rimini
La Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria del mercato coperto in via Castelfidardo.
La struttura, che dallo scorso gennaio è sotto la gestione diretta dell’amministrazione comunale, sarà interessata da una serie di lavori che si sono resi necessari dopo i sopralluoghi tecnici condotti a inizio anno. Si tratta della manutenzione del manto di copertura, della sostituzione localizzata di vetri e porte e della sostituzione di parti degli impianti esistenti.
Per i lavori, affidati ad Anthea, si prevede un investimento di circa 200mila euro e saranno realizzati e completati entro la fine dell’anno.
La necessità di intervenire sul Mercato Coperto da parte del comune è nata dopo la bocciatura da parte della conferenza dei servizi del progetto che era stato presentato da Renco e che prevedeva la demolizione e ricostruzione della struttura.