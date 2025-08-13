  
Lavori chiusi entro l'anno

200mila euro per i primi interventi sul Mercato Coperto di Rimini

di Redazione   
Mer 13 Ago 2025 14:20
La Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria del mercato coperto in via Castelfidardo.
La struttura, che dallo scorso gennaio è sotto la gestione diretta dell’amministrazione comunale, sarà interessata da una serie di lavori che si sono resi necessari dopo i sopralluoghi tecnici condotti a inizio anno. Si tratta della manutenzione del manto di copertura, della sostituzione localizzata di vetri e porte e della sostituzione di parti degli impianti esistenti.
Per i lavori, affidati ad Anthea, si prevede un investimento di circa 200mila euro e saranno realizzati e completati entro la fine dell’anno.  

La necessità di intervenire sul Mercato Coperto da parte del comune è nata dopo la bocciatura da parte della conferenza dei servizi del progetto che era stato presentato da Renco e che prevedeva la demolizione e ricostruzione della struttura. 

