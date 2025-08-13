Cellulari rubati in spiaggia, recuperati a Bellariva. Arrestata una donna

Una donna è finita in manette, due uomini sono stati denunciati mentre un complice è riuscito, per ora, a fuggire. Erano specializzati nel furto di cellulari. A fermarli è stata la Polizia di Stato intervenuta con una Volante nel tardo pomeriggio di martedì in uno stabilimento balneare di Bellariva dove un bagnante ha raccontato di aver assistito ad un furto e aver notato poi gli autori a bordo di un'auto.

Gli agenti sono riusciti ad individuare il veicolo descritto, con sopra quattro persone, e lo hanno bloccato. Gli occupanti hanno subito mostrato un certo nervosismo e durante i controlli, due di loro hanno tentato la fuga. Un uomo è riuscito a dileguarsi, approfittando dell'inferiorità numerica degli agenti, mentre una donna, cittadina italiana, è stata immediatamente ripresa pur continuando a dimenarsi e colpendo i poliziotti con calci e pugni. Anche il borsello che aveva con lei è stato usato come arma. Proprio all'interno, sono stati ritrovati sette cellulari confezionati in involucri di carta stagnola, tecnica utilizzata per disabilitare la geolocalizzazione e rendere i dispositivi pronti per la vendita illecita, e altri due appena rubati dalle borse di alcuni clienti del bagno.

Anche gli altri soggetti fermati, avevano addosso telefoni cellulari, tablet, cuffie e un ingente quantitativo di denaro in contanti.

Per la donna è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre i due uomini sono stati denunciati per ricettazione.

La Polizia invita chiunque abbia subito il furto del telefono cellulare nella giornata di domenica 10 agosto, in zona Bellariva, a recarsi negli Uffici della Questura per presentare formale denuncia ed effettuare il riconoscimento del dispositivo eventualmente rinvenuto.