17enne arrestato a Marina Centro: strappa catenina e ruba monopattino a coetaneo

Sottrae collana e monopattino noleggiato ad un coetaneo, minacciandolo con lo spray al peperoncino. L'episodio, che ha visto protagonista un giovane di 17 anni insieme ad un complice, è avvenuto martedì sera all'altezza di Piazza Kennedy a Marina Centro. A dare l'allarme alla pattuglia della polizia locale riminese impegnata nel servizio di sicurezza dell'area è stato lo stesso ragazzo vittima della rapina. Gli agenti, grazie alla descrizione fornita, hanno fermato alcuni giovani e uno di loro è stato riconosciuto dalla vittima, nonostante avesse cambiato abbigliamento. Il sospetto, anch'esso minorenne di 17 anni, aveva i vestiti usati per la rapina ancora nascosti nello zaino. Alla vista degli agenti ha anche tentato inutilmente di disfarsi dello spray al peperoncino gettandolo in un contenitore.

Dopo la denuncia, formalizzata dalla vittima alla presenza della madre, è intervenuta la squadra giudiziaria per procedere all'arresto. Il giovane, privo di documenti identificativi, è stato arrestato su disposizione del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni di Bologna con l'accusa di rapina impropria aggravata. Il minorenne è stato condotto al Centro Prima Accoglienza di Ancona e comparirà davanti al Giudice del Tribunale dei Minori per la convalida dell'arresto.