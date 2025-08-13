Domus Chirurgo, via libera a manutenzione della copertura del sito archeologico

Dopo il cantiere di restauro che lo scorso inverno ha interessato l’area archeologica, la Domus del Chirurgo si prepara ad un nuovo intervento per migliorare la fruibilità e la tutela del sito di piazza Ferrari. La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per un intervento di manutenzione straordinaria della copertura della Domus, lavori di cui è emersa la necessità proprio nel corso del restauro condotto sotto la regia della Soprintendenza.

Si tratta di un miglioramento di una parte fondamentale del sito archeologico, la cui apertura è avvenuta nel 2007. Proprio la copertura, con le sue peculiarità ambientali ed edilizie, è sempre stata uno degli elementi caratteristici e l'intervento approvato sarà dedicato a verificare lo stato di impermeabilizzazione esistente. L'amministrazione ha stanziato 70mila euro, ma prevede di implementare il progetto con ulteriori opere alla struttura concordate con la Soprintendenza. L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno con durata prevista di circa 4 mesi.