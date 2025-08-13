  
Indietro
menu
menu

Stanziati 70.000 €

Domus Chirurgo, via libera a manutenzione della copertura del sito archeologico

In foto: la domus del chirurgo
la domus del chirurgo
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 13 Ago 2025 12:44 ~ ultimo agg. 14 Ago 02:17
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Dopo il cantiere di restauro che lo scorso inverno ha interessato l’area archeologica, la Domus del Chirurgo si prepara ad un nuovo intervento per migliorare la fruibilità e la tutela del sito di piazza Ferrari. La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per un intervento di manutenzione straordinaria della copertura della Domus, lavori di cui è emersa la necessità proprio nel corso del restauro condotto sotto la regia della Soprintendenza.
Si tratta di un miglioramento di una parte fondamentale del sito archeologico, la cui apertura è avvenuta nel 2007. Proprio la copertura, con le sue peculiarità ambientali ed edilizie, è sempre stata uno degli elementi caratteristici e l'intervento approvato sarà dedicato a verificare lo stato di impermeabilizzazione esistente. L'amministrazione ha stanziato 70mila euro, ma prevede di implementare il progetto con ulteriori opere alla struttura concordate con la Soprintendenza. L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno con durata prevista di circa 4 mesi.  
Altre notizie
Matteo Gorelli (foto Rimini F.C.)
Calcio Serie C

Rimini F.C.: Matteo Gorelli ha rescisso il contratto
di Roberto Bonfantini
I calciatori del Rimini mentre trasportano una porta a metà campo
Biglietteria da giovedì

Rimini F.C.: fideiussione quasi pronta. Arriva il terzino francese Jordan Boli
di Roberto Bonfantini
VIDEO
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO