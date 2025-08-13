Stanziati 70.000 €
Domus Chirurgo, via libera a manutenzione della copertura del sito archeologico
In foto: la domus del chirurgo
di Redazione
1 min
Mer 13 Ago 2025 12:44 ~ ultimo agg. 14 Ago 02:17
Dopo il cantiere di restauro che lo scorso inverno ha interessato l’area archeologica, la Domus del Chirurgo si prepara ad un nuovo intervento per migliorare la fruibilità e la tutela del sito di piazza Ferrari. La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per un intervento di manutenzione straordinaria della copertura della Domus, lavori di cui è emersa la necessità proprio nel corso del restauro condotto sotto la regia della Soprintendenza.
Si tratta di un miglioramento di una parte fondamentale del sito archeologico, la cui apertura è avvenuta nel 2007. Proprio la copertura, con le sue peculiarità ambientali ed edilizie, è sempre stata uno degli elementi caratteristici e l'intervento approvato sarà dedicato a verificare lo stato di impermeabilizzazione esistente. L'amministrazione ha stanziato 70mila euro, ma prevede di implementare il progetto con ulteriori opere alla struttura concordate con la Soprintendenza. L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno con durata prevista di circa 4 mesi.
Altre notizie
Biglietteria da giovedì
Rimini F.C.: fideiussione quasi pronta. Arriva il terzino francese Jordan Boli
di Roberto Bonfantini
VIDEO
nuova passerella
Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
in tanti al WeReading Festival
Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
fermato dalla polizia
Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini