  
Indietro
menu
menu

A Cattolica

Contromano in A14 in fuga da Carabinieri. Conducente fermato, complici scappano

In foto: l'incidente
l'incidente
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 21 Ago 2025 17:36 ~ ultimo agg. 18:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Mercoledì sera, intorno alle 22.30, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno intercettato nel territorio di Cattolica un'auto sospetta che percorreva una zona già interessata da diversi furti. Alla vista dei militari l'auto, una Toyota Yaris, ha accelerato per fuggire e nella concitazione il conducente ha imboccato contromano una corsia forzando la barriera del casello. Ha tentato una repentina inversione ma la manovra è terminata con lo scontro contro un camion. Tre dei passeggeri sono scappati nei campi e risultano ancora ricercati. Il conducente, un 26enne argentino residente in Spagna, è stato invece arrestato dopo una colluttazione coi militari. Nell'auto sono stati trovati arnesi da scasso: un passamontagna, una torcia elettrica nonché alcuni arnesi atti allo scasso, il tutto posto sotto sequestro.

Altre notizie
Il biglietto del Vescovo per il Bounty
per il corpus domini

Spegne la musica al passaggio della processione. Al Bounty il grazie del Vescovo
di Redazione
vigili del fuoco
era fissata fino al 24 agosto

Prolungata fino al 7 settembre l'attività H24 dei Vigili del Fuoco di Bellaria
di Redazione
gatti abbandonati
dopo l'incendio doloso

Nuovo gattile: i lavori riprenderanno entro la fine dell'anno
di Redazione
il tribunale di Rimini
arrestato a Rimini

Maltrattava la moglie. Scarcerato con braccialetto e divieto di avvicinamento
di Redazione
cultura nello sport
La cultura nello sport 2025

“Fare attività sportiva rende felici?”: l'incontro al Bagno Tiki 26
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO