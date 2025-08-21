Contromano in A14 in fuga da Carabinieri. Conducente fermato, complici scappano

Mercoledì sera, intorno alle 22.30, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno intercettato nel territorio di Cattolica un'auto sospetta che percorreva una zona già interessata da diversi furti. Alla vista dei militari l'auto, una Toyota Yaris, ha accelerato per fuggire e nella concitazione il conducente ha imboccato contromano una corsia forzando la barriera del casello. Ha tentato una repentina inversione ma la manovra è terminata con lo scontro contro un camion. Tre dei passeggeri sono scappati nei campi e risultano ancora ricercati. Il conducente, un 26enne argentino residente in Spagna, è stato invece arrestato dopo una colluttazione coi militari. Nell'auto sono stati trovati arnesi da scasso: un passamontagna, una torcia elettrica nonché alcuni arnesi atti allo scasso, il tutto posto sotto sequestro.