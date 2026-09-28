Controlli in strada dei Carabinieri di Novafeltria: ritirate sei patenti

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria presentano il bilancio dei controlli del fine settimana. I diversi equipaggi impegnati hanno identificato 153 persone, controllato 115 veicoli ed eseguito verifiche mirate presso nove esercizi pubblici della zona.

Quattro automobilisti, di età compresa tra i 23 e i 54 anni, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica poiché sorpresi alla guida in evidente stato di ebrezza alcolica con tassi alcolemici compresi tra 0,81 e 1,23 g/l. E' scattato per tutti i deferiti il ritiro immediato della patente di guida.

Altri due conducenti, di 20 e 46 anni, sono stati sanzionati in via amministrativa per aver fatto registrare un tasso alcolemico superiore al limite di legge, seppur inferiore alla soglia penale, subendo anch’essi il ritiro del documento di guida.

I Carabinieri hanno elevato altre 13 contestazioni per varie infrazioni al Codice della Strada. Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, sono stati segnalati alla Prefettura tre giovani, ritenuti assuntori. I soggetti sono stati fermati e trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana destinate all’uso personale, sottoposte a sequestro.