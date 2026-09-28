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intervento dei Carabinieri

Manomette l'antitaccheggio per rubare vestiario, arrestato 30enne

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Redazione
   
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I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto per furto aggravato un uomo di 30 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. E' stato notato dal personale addetto alla vigilanza all’interno di un negozio di abbigliamento di un centro commerciale riminese, mentre tentava di rubare alcuni capi di vestiario per un valore complessivo di circa 100 euro, riuscendo a eludere temporaneamente i controlli manomettendo e danneggiando le placche antitaccheggio sulla merce. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha permesso di bloccare il responsabile in sicurezza, impedendogli la fuga. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell’attività commerciale.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

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