Si è spenta a 104 anni Fernanda Argnani, donna di cultura e insegnante

Si è spenta, alla soglia dei 105 anni, la professoressa Fernanda Argnani, che ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla diffusione della cultura francese. Nel 2022 era stata premiata con il Sigismondo d'Oro.

La biografia (a cura del Comune di Rimini)

Di origine ravennate, Fernanda Argnani si è laureata in Lingue e Letterature straniere (specializzazione in francese) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e ha insegnato per quarantuno anni nei licei di Ravenna, Ancona e Rimini. Nella nostra Città ha insegnato più di vent’anni presso il liceo scientifico “A. Einstein”. Socia della SIDEF (Società Italiana dei Francesisti) ha sempre svolto al suo interno un’intensa attività culturale e ha dato un particolare contributo nei congressi mondiali di Rio de Janeiro (1981) e di Quebec (1984), entrambi preceduti da “Tavole Rotonde” al Bureau Pédagogique de Sèvres.

Rilevante l’apporto dato al congresso del Quebec, dove uno dei suoi elaborati “La salvaguardia dell’io nell’epoca della tecnologia” ha suscitato vivo interesse nei partecipanti provenienti da tutti i paesi cultori della lingua francese.

Per i servizi resi alla diffusione della cultura francese, Fernanda Argnani ha ricevuto tre onorificenze “Des Palmes” Académiques de France”, Chevalier (1993), Officier (2004), Commandeur (2011). Nel 2013 ha ricevuto, per il suo impegno culturale, il “Premio Ortensia”, medaglia di benemerenza sotto il Patrocinio del presidente Giorgio Napolitano.

Fernanda Argnani è da molti anni socia dell’Università della Terza Età (Ute) e ha già ricevuto un riconoscimento per la sua attiva collaborazione e impegno costante nei vari momenti di incontri culturali e di svago.

Come non ricordare le sue memorabili conferenze sulle donne famose della cultura e storia europea, che hanno il loro battesimo all’Ute e che la professoressa Fernanda Argnani ha portato con grande successo in tutta Italia, nei centri culturali più prestigiosi: Firenze, Palermo, Napoli, Sanremo, Savona e perfino a Palazzo Farnese di Roma, alla presenza dell’ambasciatore francese. La presentazione dei suoi personaggi è sempre completa, i riferimenti storici culturali precisi, perché frutto di appassionate e minuziose ricerche.

Fernanda Argnani ha pubblicato due libri: “I viaggi dell’anima” e “Viaggiando e guardando Ricordi ed emozioni”, dove con il suo amore per la vita ci aiuta con grande sensibilità e umanità a “viaggiare” dentro il nostro “io” per conoscerci meglio e sapere vedere “il bello” in tutte le sue forme.

Il 2 novembre 2021 Fernanda Argnani ha compiuto cento anni e a festeggiarla in una sala del Museo comunale, oltre al Sindaco, c’erano anche tantissimi suoi studenti e colleghi.

Fernanda Argnani ha dedicato la propria vita e la propria professione, con passione e con impegno costante, alla diffusione della cultura in ogni sua forma, dalla letteratura all’arte, attraverso ricerche, studi prestigiosi, pubblicazioni di successo e memorabili conferenze. Gli innumerevoli alunni che hanno avuto la fortuna di averla come insegnante la ricordano ancora con ammirazione e affetto per le sue notevoli doti professionali ed umane.

Il ricordo del sindaco Sadegholvaad: Ero stato eletto Sindaco da nemmeno un mese quando la incontrai per la prima volta. L’occasione era di quelle importanti: i festeggiamenti per i suoi cento anni, celebrati in una sala piena di suoi ex studenti e di colleghi che, anche con il passare del tempo, non hanno mai smesso di dimostrarle stima e affetto. Una riconoscenza non scontata per una vita trascorsa a fare quello che più amava: trasmettere conoscenza, stimolare i più giovani (e non) ad essere curiosi, a non smettere mai di imparare.

Anche Rimini le è stata e le è riconoscente, per i tanti anni di insegnamento vissuti nella nostra città. Per questo motivo le assegnammo con gioia la massima onorificenza cittadina, il Sigismondo d’oro, nel 2022.

Diceva: “Sono una donna che ha lavorato col cuore. Ho dato tanto ma ho ricevuto anche tanto”.

Grazie Fernanda per il tuo impegno, per la tua fame di conoscenza e di condivisione e anche per i sorrisi e l’affetto che mi hai regalato in questi anni.