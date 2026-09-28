'L'estate cattiva. Rimini 1989'. Alla Gambalunga il libro di Maurizio Ceccarini

Per la rassegna "Libri da queste parti", Venerdì 2 ottobre alle ore 17.30, alla Cineteca di Rimini, Maurizio Ceccarini presenta il romanzo L’estate cattiva. Rimini, 1989, pubblicato da Panozzo Editore. In dialogo con l'autore ci sarà Tommaso Panozzo.

Il libro è ambientato nell’estate del 1989, quando la presenza delle mucillagini nell’Adriatico mette in difficoltà la stagione turistica della Riviera. Ceccarini sceglie di raccontare quel momento attraverso le persone e la loro quotidianità: famiglie impegnate nel lavoro estivo, attività legate al turismo, giovani che frequentano spiagge e discoteche, alberghi che cominciano a fare i conti con le conseguenze della crisi.

Tra i protagonisti ci sono Michele e Davide, due fratelli molto diversi. Michele ha diciassette anni e aiuta nell’attività di famiglia; Davide studia giurisprudenza e lavora come pierre in discoteca. Le loro vicende si intrecciano con quelle di una città che continua a vivere mentre cresce la preoccupazione per ciò che accade in mare.

Nel romanzo entra anche la quotidianità del 1989: la musica, la televisione, il calcio, i giornali, i motorini, le mode e il linguaggio di un periodo che per molti appartiene ancora alla memoria personale.



Maurizio Ceccarini, classe 1973, è giornalista professionista e caporedattore dei media del Gruppo Icaro. Laureato in lingue, titolare del “Caffè Scorretto” sul settimanale «Il Ponte», da anni racconta Rimini e la Riviera attraverso l’informazione locale, programmi televisivi e narrativa.

Tommaso Panozzo (Rimini, 1994) è avvocato, autore e saggista. Si occupa di storia di Rimini e di motorismo storico, con particolare attenzione alla Mille Miglia, cui ha dedicato i volumi La corsa più bella del mondo. La Mille Miglia in Romagna e Amarcord e la Mille Miglia.



Scheda del libro: https://www.panozzoeditore.com/products/lestate-cattiva-rimini-1989