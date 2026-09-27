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a Novafeltria

Cane da caccia cade in un pozzo, il salvataggio dei Vigili del Fuoco

In foto: @Vigili del Fuoco
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Redazione
   
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Questa mattina, intorno alle ore 7:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti in località Libiano per recuperare un cane da caccia caduto accidentalmente all'interno di un pozzo. L'allarme è scattato quando è stata avvertita la presenza dell'animale, ancora vivo e in movimento all'interno della cavità. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra del distaccamento di Novafeltria.

Utilizzando tecniche e manovre di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviale), gli operatori hanno allestito un sistema di calata che ha permesso a un soccorritore di scendere in sicurezza all'interno del pozzo. Raggiunta la profondità necessaria, il vigile del fuoco ha messo in sicurezza l'animale e lo ha riportato in superficie. Il cane, estratto in buone condizioni e completamente illeso, è stato subito riconsegnato al proprietario, presente sul posto durante tutte le operazioni di soccorso.

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