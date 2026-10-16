Incontro internazionale
Contro le droghe. La premier Giorgia Meloni il 23 ottobre a San Patrignano
In foto: Giorgia Meloni
di Redazione
1 min
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all'incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione Europea contro le Droghe (ECAD). L'appuntamento è in programma nella Comunità di San Patrignano, a Coriano, venerdì 23 ottobre alle 10:30.
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