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Percuotere la mente

The Art of Drilling Core. Tecno Zaclén rilegge il folklore in chiave elettronica

In foto: Tecno Zaclèn
Tecno Zaclèn
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Redazione
   
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Sabato 17 ottobre alle 21:15 al Teatro degli Atti di Rimini nell'ambito la rassegna Percuotere la Mente / Sagra Malatestiana di Rimini propone The Art of Drilling Core

The Art of Drilling Core significa letteralmente “l'arte del carotaggio”, metafora artistica per scavare nella memoria, nei suoni d'archivio e nelle storie locali. Tecno Zaclén si presenta quindi come agente evocativo che reperta e rimasterizza il passato, dissodandolo e riportandolo alla luce, favorendo la genesi di nuovi frutti.
Al posto di strumenti musicali ‘classici’ come chitarre, bassi e batterie c’è il computer, il “nuovo strumento folk”. Rumori, field recording, voci, campioni vengono tagliati, cuciti e saldati assumendo una nuova dimensione. La ‘missione’ del progetto è fornire un metodo universale per esplorare in profondità luoghi, persone, storie: carotando i nuclei di antropologie remote, ma partendo da quelle più vicine e familiari. Tecno come techne (dal greco tέχνη = “il saper fare”) dunque la tecnica artigiana, Zaclén come Carlo Brighi, l’inventore del liscio, personaggio totem della semiotica sentimentale dei Tecno Zaclén.
La parte elettronica è affidata a Pierangelo Caforio, Giovanni Tommaso Garattoni e Roberto Russo, con Rita Lilith Oberti alla voce, Alfredo Ferrucci alla chitarra acustica, Paolo Pedro Pedretti alla chitarra elettrica e Giordano Giannarelli alla fisarmonica. Gli interventi di flash poetry sono a cura di Paolo Nessuno, mentre la regia è firmata da Alessandro Fabbri.

Info e biglietti qui: https://www.vivaticket.com/it/ticket/tecno-zaclen-the-art-of-drilling-core/300912

Biglietti ingresso unico € 10,00
Prevendite al botteghino del Teatro Galli e online su Vivaticket www.vivaticket.com/it/ticket/tecno-zaclen-the-art-of-drilling-core/300912
La biglietteria del Teatro Galli è aperta martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 14 e giovedì dalle ore 15 alle 19 (tel. 0541.793811 - biglietteriateatro@comune.rimini.it).
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