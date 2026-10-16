The Art of Drilling Core. Tecno Zaclén rilegge il folklore in chiave elettronica

Sabato 17 ottobre alle 21:15 al Teatro degli Atti di Rimini nell'ambito la rassegna Percuotere la Mente / Sagra Malatestiana di Rimini propone The Art of Drilling Core

The Art of Drilling Core significa letteralmente “l'arte del carotaggio”, metafora artistica per scavare nella memoria, nei suoni d'archivio e nelle storie locali. Tecno Zaclén si presenta quindi come agente evocativo che reperta e rimasterizza il passato, dissodandolo e riportandolo alla luce, favorendo la genesi di nuovi frutti.

Al posto di strumenti musicali ‘classici’ come chitarre, bassi e batterie c’è il computer, il “nuovo strumento folk”. Rumori, field recording, voci, campioni vengono tagliati, cuciti e saldati assumendo una nuova dimensione. La ‘missione’ del progetto è fornire un metodo universale per esplorare in profondità luoghi, persone, storie: carotando i nuclei di antropologie remote, ma partendo da quelle più vicine e familiari. Tecno come techne (dal greco tέχνη = “il saper fare”) dunque la tecnica artigiana, Zaclén come Carlo Brighi, l’inventore del liscio, personaggio totem della semiotica sentimentale dei Tecno Zaclén.

La parte elettronica è affidata a Pierangelo Caforio, Giovanni Tommaso Garattoni e Roberto Russo, con Rita Lilith Oberti alla voce, Alfredo Ferrucci alla chitarra acustica, Paolo Pedro Pedretti alla chitarra elettrica e Giordano Giannarelli alla fisarmonica. Gli interventi di flash poetry sono a cura di Paolo Nessuno, mentre la regia è firmata da Alessandro Fabbri.

Info e biglietti qui: https://www.vivaticket.com/it/ticket/tecno-zaclen-the-art-of-drilling-core/300912

Biglietti ingresso unico € 10,00