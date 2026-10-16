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Le parole di Postacchini

Ryanair punta su Rimini ma Bologna sbotta: voli tolti al Marconi

In foto: arrivi e partenze all’aeroporto Fellini
arrivi e partenze all’aeroporto Fellini
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Redazione
   
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All'entusiasmo di Rimini per l'annuncio della base Ryanair all'aeroporto Fellini fa da contraltare la perplessità di Bologna. "Il saldo dei posti in vendita sull'Emilia-Romagna nella stagione invernale è lo stesso dell'anno scorso. Siamo contenti per Rimini, ma si tratta di posti sottratti a Bologna", è il commento secco del presidente del Marconi, Enrico Postacchini, alle dichiarazioni soddisfatte arrivate dai vertici della Regione. "C'è poco da fare trionfalismi. Tutto quello che c'è in più in Romagna, è in meno a Bologna, con tutto quello che ne consegue" in termini di attività, posti di lavoro e indotto, avverte il numero uno del Marconi.

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