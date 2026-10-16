Aeroporti. Sadegholvaad risponde a Bologna: nuovi voli vantaggio per tutti

Basta "guerra dei cieli" e campanili, si deve puntare a collaborazione e sinergia. A dirlo è il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad in risposta alle dichiarazioni arrivate dall'aeroporto di Bologna dopo l'annuncio della base Ryanair a Rimini (vedi notizia). Secondo il primo cittadino i nuovi voli dal Fellini sono "una buona notizia per tutta l'Emilia Romagna, Bologna compresa".

Ecco il suo intervento

"Gentile Direttore,

le novità presentate ieri al TTG sui nuovi voli aeroportuali a Rimini sono una buona notizia per tutta l’Emilia Romagna. Per tutti i territori della regione, Bologna compresa. Lo riaffermo con convinzione proprio per lasciarci definitivamente alle spalle quel titolo, ‘la guerra dei cieli’, che negli ultimi 30 anni ha frustrato ogni tentativo concreto di imbastire accordi tra scali o dare ali a una vera ed omogenea politica regionale sugli aeroporti. La strategia dell’amministrazione regionale guidata dal Presidente De Pascale, sostenuta dagli enti locali come il Comune di Rimini, ha puntato sulla sinergia, sulla programmazione e su una redistribuzione dei flussi secondo vocazioni territoriali per consentire crescita e una migliore e sostenibile qualità diffusa del servizio. Questo sta avvenendo. Siamo davanti a un’occasione storica e cioè lasciare perdere le troppe belle parole su ‘unione’, ‘collaborazione’, ‘basta campanili’, spese negli ultimi decenni per lasciare spazio solo ai fatti concreti. Che in questo caso hanno tutti l’obiettivo di rafforzare il ruolo della regione Emilia Romagna come hub aeroportuale del Centro Italia, a tutto vantaggio di uno sviluppo equilibrato dei territori, della loro occupazione e benessere diffuso. Questo, dunque, il mio invito: è una strategia che porta vantaggio a tutti, Bologna e Rimini sono entrambe eccellenze di questa regione’.



