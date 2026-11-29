Alienazione di parcheggi pubblici, mutuo residuo e accesso integrale al parere legale. Sono gli aspetti che la consigliera di minoranza Renata Tosi, "nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo consiliare", chiede di valutare al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Riccione prima del consiglio comunale di domani, 30 novembre. La richiesta "urgentissima" arriva poche ore prima della seduta in cui sarà trattato il contenzioso per il Lungomare Sud e dopo aver preso visione del parere legale dello studio romano a cui il comune si è rivolto. Parere in cui si legge che ci sono "plausibili elementi a fondamento dell’impugnazione, pur sottolineando difficoltà. Individuano contestazioni in diritto sul quantum e margini di successo con possibile riduzione della condanna in sede di rinvio".

"Allo stato della documentazione resa disponibile - scrive Tosi -, contesto che si possa assumere come già dimostrata la libera alienabilità dei parcheggi P1, così come ritengo indispensabile chiarire il trattamento del mutuo residuo e rendere conoscibili gli elementi del parere legale posti a fondamento della decisione".

Tema parcheggi: il piano delle alienazioni - a detta della consigliera - oltre oltre ai 260 posti del Lungomare sud, considera alienabili altri parcheggi, tra questi vengono citati alcuni del condominio Tulipano, dei parcheggi Curiel, Toscanini, Alba e San Martino. "Per diverse voci il Piano afferma che i parcheggi vengono sdemanializzati, entrano nel patrimonio disponibile e divengono alienabili, mentre la necessità della variante è indicata come da valutare. Alla voce 35 l’operazione risulta ancora in istruttoria e subordinata alla consegna dell’impianto e alla definizione degli effetti della risoluzione della convenzione. Queste indicazioni richiedono una verifica sostanziale dei presupposti, non consentono di considerarli già soddisfatti". E ancora: "trasferire la proprietà conservando l’uso pubblico e attribuire ai singoli acquirenti l’uso esclusivo sono operazioni da valutare distintamente".

Mutuo residuo: Nel parere degli Avv.ti Sandulli e Cimino si dà atto di un mutuo bancario in bonis con residuo di circa euro 3 milioni. I legali affermano che tale importo deve essere abbattuto dal rimborso a carico del Comune e prospettano due scenari: estinzione immediata del finanziamento da parte di Lungomare, con liberazione dell’ipoteca; oppure subentro del Comune, con abbattimento del capitale residuo dalle somme rimborsabili". "Occorre chiarire - aggiunge Tosi - se la formula di subentro riguardi anche il finanziamento e con quali effetti". "Deve essere documentato se il residuo rimanga integralmente a carico della società, venga estinto prima del trasferimento, e soprattutto se sia già stato considerato nel conteggio di euro 16.500.000 oppure costituisca un ulteriore onere per il Comune".

La Tosi sostiene anche che la copia del parere legale resa disponibile è incompleta e questo non rende possibile un voto informato sulla complessa vicenda: "Ove si ritenga di mantenere singole limitazioni, chiedo un provvedimento motivato che individui il fondamento normativo, le parti interessate, il concreto interesse protetto e le ragioni per cui non sia sufficiente la consultazione riservata".