Da ARIMINENSIS arriva una riflessione sulla sicurezza che riguarda progetti concreti. La prima richiesta è capire a che punto è la dotazione per la Polizia locale di 72 bodycam da indossare in servizio e 5 dashcam da installare sulle auto di pattuglia. "Il Comune - ricorda il presidente Andrea Turci - ha chiesto il finanziamento al Ministero dell’Interno. Ai riminesi, però, interessa sapere anche che cosa succederà se il contributo tarderà o se la domanda non sarà accolta. Chiediamo all’Amministrazione di garantire l’acquisto con risorse del proprio bilancio e di indicare quando le telecamere saranno a disposizione degli agenti. Già nel luglio 2025 la Giunta aveva candidato a un bando regionale il progetto Tutel@, che prevedeva 50 dispositivi e la formazione del personale. Il progetto presentato oggi al Ministero vale circa 258 mila euro complessivi, una cifra che comprende anche un’attività di prevenzione rivolta ai giovani sui rischi legati ad alcol e droghe. Chiediamo quindi al Comune di spiegare quale esito abbia avuto la prima candidatura, quanti dispositivi siano già in servizio e quale somma serva per completare la dotazione. È su quella cifra che chiediamo un impegno di bilancio".

Sempre sul tema sicurezza Ariminensis chiede i avviare con la Prefettura il controllo di vicinato. "È urgente anche per evitare il fai da te. Da anni il Comitato Quartiere Padulli–Covignano chiede un accordo che dia ai residenti un referente e indicazioni chiare. Quando nella chat di un quartiere arriva un messaggio che mette in allarme le famiglie, una voce può passare da un telefono all’altro prima che qualcuno abbia verificato che cosa sia accaduto. C’è anche il rischio che un residente decida di uscire per controllare di persona. Un percorso concordato con le istituzioni serve proprio a prevenire queste situazioni". L'associazione porta il caso di Castiglione di Cervia, dove un gruppo di controllo di vicinato è partito con l’adesione di 120 residenti, il coinvolgimento del Consiglio di Zona e la Polizia locale, ma anche quello di Montescudo-Monte Colombo dove la prefettura ha sottoscritto un protocollo dedicato al vicinato. "Per Rimini proponiamo di partire dai Padulli, dove il Comitato è disponibile a collaborare al primo incontro pubblico, e di concordare poi un calendario per Viserba, Viserba Monte, gli altri quartieri di Rimini Nord, Rimini Sud e Rimini Centro. Da ogni incontro i residenti dovrebbero uscire sapendo chi contattare, quali informazioni riferire e come distinguere una segnalazione ordinaria da un’emergenza".

La chiosa non è a tema sicurezza ma ascolto della cittadinanza per un fatto degli ultimi giorni: "Quando vediamo la determinazione con cui si portano avanti nuove costruzioni e ampliamenti, vorremmo ritrovare la stessa attenzione per chi vive accanto a quelle opere. Pensiamo ai residenti della zona Fiera che si sono rivolti al TAR per consultare le osservazioni sul progetto di ampliamento. Dopo la sentenza, il Comune ha comunicato che avrebbe consentito l’accesso ai 14 ricorrenti residenti nell’area interessata. Fa riflettere che, per leggere documenti sul futuro del proprio quartiere, quei cittadini abbiano dovuto rivolgersi a un giudice".