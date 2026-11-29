La passerella del ponte di Tiberio è stata sistemata. Un intervento in tempi rapidi, dopo la segnalazione di qualche giorno fa da parte di Fratelli d'Italia (vedi notizia). E' lo stesso coordinatore comunale Claudio Mazzarino che, tornato sul posto per verificare la situazione, ha potuto constatare il ripristino in sicurezza.

"In qualità di coordinatore comunale, ho raccolto la segnalazione e l’ho trasmessa al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, affinché potesse essere portata all’attenzione dell’Amministrazione comunale attraverso un’interrogazione. Desidero innanzitutto ringraziare il nostro consigliere comunale Carlo Rufo Spina, che ha presentato l’interrogazione a seguito della segnalazione che gli ho trasmesso, e il nostro coordinatore provinciale Nicola Marcello, per l’attenzione e il sostegno dimostrati. Un sincero ringraziamento va inoltre all’Amministrazione comunale, al Sindaco e agli assessori competenti per la tempestività dell’intervento. Come dico sempre, quando si riesce a fare squadra, al di là delle appartenenze politiche, il risultato è positivo per tutti".