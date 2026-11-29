E' stata intitolata alla giornalista di origine corianese Gianna Preda, pseudonimo di Maria Giovanna Pazzagli (1921–1981) la sala riunioni della Biblioteca comunale “G. A. Battarra", dove è anche conservato l'archivio provato della professionista donato al comune dai figli. Nell'occasione è stata anche inaugurata la mostra fotografica e documentaria “Gianna Preda: una penna scomoda e libera”, dedicata alla sua vicenda umana e professionale.

Articolata in 20 pannelli espositivi, la mostra ripercorre l’intero arco biografico, letterario e professionale di Gianna Preda attraverso fotografie d’epoca, documenti anagrafici, lettere autografe, copertine storiche, soggetti cinematografici e copioni teatrali. Il percorso prende avvio dall’infanzia a Coriano, prosegue con gli anni della formazione al Liceo Galvani di Bologna, dove ebbe come compagno di classe Pier Paolo Pasolini, fino al trasferimento a Roma nel dopoguerra. Ampio spazio è dedicato alla carriera giornalistica: dagli esordi al Giornale dell’Emilia e a Cronache con Enzo Biagi, all’incontro con Leo Longanesi, che nel 1954 la chiamò a collaborare con Il Borghese, periodico del quale divenne una delle firme di punta accanto a Mario Tedeschi. Fu proprio Longanesi, da un refuso del cognome maritale Predassi, a coniare lo pseudonimo “Preda”. Protagonista del giornalismo d’inchiesta e autrice di importanti scoop politici, tra cui quello del 1965 che portò alle dimissioni del Ministro degli Esteri Amintore Fanfani, Gianna Preda seppe coniugare la propria appartenenza politica alla destra con posizioni controcorrente su temi quali il divorzio, la pena di morte e la partitocrazia.

Alla cerimonia sono intervenuti il ministro per i Rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, la senatrice e vicesindaca Domenica Spinelli, l’assessore alla Cultura Anna Pazzaglia e il prefetto Giuseppina Cassone. Erano presenti anche Giacomo Predassi, figlio di Gianna Preda, Franco Cavalli, consigliere dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, alcuni sindaci della provincia di Rimini e altre autorità civili e militari.

"Intitolare una sala della biblioteca comunale a Gianna Preda - ha detto il Ministro Ciriani - significa rendere omaggio a una donna di grande personalità, che ha lasciato un segno preciso nel giornalismo italiano del Novecento. Una scrittrice e una firma capace di imporsi in un mondo, quello dell’informazione, che allora era ancora prevalentemente maschile. Una visionaria, che ha contribuito con le sue idee e le sue azioni alla formazione di una nuova destra, che ha gettato le basi di ciò che siamo oggi».

"Di lei desideriamo valorizzare il coraggio, l’indipendenza di pensiero e la libertà con cui ha affrontato la realtà. Era una donna che non aveva paura di scegliere, di interrogarsi e di raccontare ciò che accadeva, animata da una costante ricerca della verità" ha detto il sindaco Ugolini.

Per Spinelli: "Ospitare a Coriano il Ministro Luca Ciriani, dopo le visite di Alessandro Giuli ed Eugenia Maria Roccella, significa confermare la centralità culturale e istituzionale della nostra comunità".

"Gianna Preda - ha concluso Pazzaglia - è una figura a me cara, soprattutto per la passione con cui si misurava con la realtà, per la sua intelligenza e la forza del suo carattere. Non aveva paura di andare a fondo delle cose. Era una donna libera, in un’epoca in cui per una donna non era facile esserlo, soprattutto in un ambiente prevalentemente maschile".