"La priorità non sono le modalità di assegnazione delle concessioni demaniali, ma la pianificazione e la programmazione della costa". Così Antonio Capacchione, presidente del SIB-FIPE Confcommercio intervenendo alla XXXV ‘Rassegna del Mare’ a Cinquale di Montignoso (Massa – Carrara). La programmazione, a detta dell'associazione di categoria - è "utile anche per accertate il presupposto della cosiddetta scarsità della risorsa, presupposto per la corretta applicazione della Direttiva Bolkestein. Le gare, senza una preventiva e adeguata pianificazione, infatti, rischiano di essere solo una inutile, (per l'ambiente) e una dannosa (per gli utenti) sostituzione dei titolari delle concessioni".

Da qui la richiesta arrivata davanti alla platea di addetti ai lavori: "Si impone il differimento del termine del 2027 per permettere ai Comuni e alle Regioni di esercitare correttamente le funzioni amministrative".