Fervono i preparativi, a Viserba, per le iniziative che il Comitato Turistico offrirà durante il mese di dicembre nella zona di piazza Pascoli. Si inizierà con ‘Viserba Wonderland 2026’, tre sabati dedicati ai più piccoli (il 5, il 12 e il 19 dicembre) e si chiuderà alla grande con un veglione di San Silvestro da ricordare.

Gli appuntamenti per i bambini, con giochi, spettacoli, sorprese e tanta allegria, si svolgeranno in piazza Pascoli, dalle 16 alle 18.30, col seguente programma:

5 dicembre: animazione interattiva, giocolieri, balli di gruppo, laboratori di attività manuali e un ospite davvero speciale, Bing.

12 dicembre: giochi interattivi, indovinelli e spettacolo con bolle di sapone giganti.

19 dicembre: un pomeriggio tutto natalizio con l’arrivo di Babbo Natale, caramelle in regalo e un magico giro in calesse per tutti i bambini.

La notte del 31 dicembre, in collaborazione col Comune di Rimini (l’appuntamento fa parte di «Rimini, il Capodanno più lungo del mondo»), in piazza verrà ricreata l’atmosfera indimenticabile del ‘Sacro Tempio della musica afro’, grazie ai ragazzi del Melodj Mecca, la storica discoteca attiva sul colle di Covignano dal 1980 al 2000, considerata uno dei luoghi di culto in Italia della musica afro, orientale, brasil e funky.

L’appuntamento è alle 21 in piazza, dove si sarà accolti da musica, arte e street food romagnolo. A preparare la cena saranno le attività locali, con piade, cassoni, hamburger e tante altre specialità.

Intorno alle 23 DJ Ebreo aprirà il set con un omaggio alle notti di Covignano e della Grotta Rossa. Il testimone passerà poi a Sanco & Steve, fino alle 2.30.

L’ingresso è libero e chi ha un tamburo è invitato a portarlo con sé.