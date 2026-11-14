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Rialzo dei tassi

Confartigianato: preoccupa stretta sul credito. Rimini in difficoltà

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Redazione
   
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Il rialzo dei tassi deciso dalla Bce e la stretta alla politica monetaria mettono a rischio gli investimenti delle imprese emiliano-romagnole. Il costo del credito per le aziende in Emilia-Romagna è il più basso in Italia, con un tasso di interesse annuo effettivo al 4,50% a giugno 2026. E' però superiore di 175 punti base rispetto al giugno 2022. Le costruzioni pagano il costo del credito più elevato (5,59%), seguono le imprese di servizi (4,70%) e il manifatturiero (4,24%). A giugno di quest'anno, inoltre, il trend dei prestiti rimane negativo per le piccole imprese (-3,8%) e in particolare per il comparto dell'artigianato (-10,8%), mentre risulta positivo per il totale delle imprese emiliano-romagnole (+2,3%). A livello provinciale, le dinamiche sono negative soprattutto per le piccole imprese di Rimini (-7,7%), Forlì-Cesena (-7,4%) e Ferrara (-4,5%). Il quadro è leggermente migliore a Bologna (-3,3%). Secondo il bollettino di ottobre della Banca d'Italia, "sono cresciuti i prestiti alle imprese, solo per quelle di media e grande dimensione, anche in risposta alle maggiori esigenze di liquidità connesse con i rincari energetici", cita Confartigianato. Il credito, quindi, "continua a fluire verso il sistema produttivo nel suo complesso, ma tende a ridursi per la componente più numerosa e diffusa del tessuto imprenditoriale italiano", cioè le piccole imprese, in una fase in cui "il costo dell'energia e del credito pesa di più sulla creazione di valore" delle aziende. 

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