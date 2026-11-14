180 giorni di lavori
Area ex Ghigi, pubblicato il bando. Obiettivo: pronto per la stagione 2027/28
In foto: l'area ex Ghigi (@newsrimini)
di Redazione
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Per il centro sportivo all'area ex Ghigi, dopo miriadi di intoppi, potrebbe essere la volta buona. Il comune di Rimini ha pubblicato infatti il bando per l’affidamento dei lavori per il completamento dell'impianto che insiste nella zona della Gaiofana. Il progetto prevede la realizzazione di opere per 1,5 milioni di euro che permetteranno di portare a termine la parte principale dell’impianto dedicato al calcio. A lavori ultimati, il polo sportivo avrà sette campi da gioco e sarà dotato di spogliatoi e accesso dedicato.
Il progetto messo a bando interessa una superficie di circa 61.830 mq e comprende la realizzazione dei due campi da calcio in erba naturale e di un campo in sintetico, che andranno ad aggiungersi a quelli già realizzati, oggetto in queste settimane di un intervento di manutenzione straordinaria affidato ad Anthea. I lavori prevedono inoltre la dotazione di illuminazione e il completamento della struttura che ospiterà gli spogliatoi con relativi parcheggi (per circa 700 mq) e aree di accesso. Particolare attenzione dovrà essere stata posta alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico degli impianti.
L’intervento sarà assegnato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando le proposte migliorative al progetto per i diversi ambiti di intervento. I documenti di gara sono pubblicati sul sito appaltiecontratti.comune.
rimini.it e il termine per presentare le domande è fissato al 4 gennaio 2027. L’impresa aggiudicataria avrà poi 180 giorni per ultimare i lavori, con l’obiettivo di consegnare l’impianto alla città entro l’avvio della prossima stagione sportiva 2027/28.
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