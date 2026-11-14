  
Indietro
menu
menu

CALCIO PROMOZIONE

Riccione Calcio 1926-Bellaria Igea Marina: la diretta testuale

In foto: il riscaldamento del Riccione
il riscaldamento del Riccione
di
Stefano Ravaglia
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

RICCIONE CALCIO 1926-BELLARIA IGEA MARINA 0-0 (parziale)

IL TABELLINO

RICCIONE CALCIO 1926: Barbanti, Tamai, Gianferrari, Pironi, Difino, Manfroni, Bellavista, Merli, Pruccoli, Diop, Polverelli. All. Gurini. A disposizione: Crescentini, Trianni, Lambertini, Ubaldi, Mantovan, Leardini, Shehi, Bortone, Gambuti.

BELLARIA IGEA MARINA: Ramenghi, Grieco, Di Gilio, Casali, Pasolini, Zamagni, Quarta, Righini, Vitali, Grassi, Lorenzini. All. Buda. A disposizione Fabbri, Cordatore Matteo, Crescenza, Cordatore Simone, Candido Giuseppe, Candido Gianluca, Drudi, Muci. 

Arbitro: Sirotti, sez. Cesena.

Assistenti: Temponi (Ravenna), Giacomoni (Cesena)

CRONACA E COMMENTO

Una vittoria, quella di domenica scorsa in casa del Civitella, nelle ultime cinque: con questo magro score il Riccione si presenta al "Nicoletti" per ricevere il Bellaria, con soli due punti che separano le tue squadre in classifica. Al terzo minuto subito ghiotta occasione per il Bellaria con Righini, che fallisce sotto porta un centro basso dalla sinistra calciando alto a porta spalancata. Al 6° anche il Riccione ha una chance clamorosa, autentica magia di Diop che esegue un lob dalla grande distanza che si stampa sul palo interno. Al 9° ancora Riccione, gran tiro dalla distanza di Gianferrari, respinge Ramenghi e sulla ribattuta Polverelli mette fuori di testa da buona posizione. 

Altre notizie
il nuovo nido di Misano
Frazione Cella

A Misano inaugura il nido "Il Mandorlo": da lunedì spazio per 36 bimbi
di Redazione
Rialzo dei tassi

Confartigianato: preoccupa stretta sul credito. Rimini in difficoltà
di Redazione
l'area ex Ghigi (@newsrimini)
180 giorni di lavori

Area ex Ghigi, pubblicato il bando. Obiettivo: pronto per la stagione 2027/28
di Redazione
Il riscaldamento
La partita alle 23 su Icaro TV

Rimini-Castenaso Calcio: diretta testuale
di Roberto Bonfantini
FOTO
I Remelody
Nella categoria DJ Producer

Duo sul palco, fratelli nella vita. I Remelody in finale al Tour Music Fest
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO