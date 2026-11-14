Riccione Calcio 1926-Bellaria Igea Marina: la diretta testuale
RICCIONE CALCIO 1926-BELLARIA IGEA MARINA 0-0 (parziale)
IL TABELLINO
RICCIONE CALCIO 1926: Barbanti, Tamai, Gianferrari, Pironi, Difino, Manfroni, Bellavista, Merli, Pruccoli, Diop, Polverelli. All. Gurini. A disposizione: Crescentini, Trianni, Lambertini, Ubaldi, Mantovan, Leardini, Shehi, Bortone, Gambuti.
BELLARIA IGEA MARINA: Ramenghi, Grieco, Di Gilio, Casali, Pasolini, Zamagni, Quarta, Righini, Vitali, Grassi, Lorenzini. All. Buda. A disposizione Fabbri, Cordatore Matteo, Crescenza, Cordatore Simone, Candido Giuseppe, Candido Gianluca, Drudi, Muci.
Arbitro: Sirotti, sez. Cesena.
Assistenti: Temponi (Ravenna), Giacomoni (Cesena)
CRONACA E COMMENTO
Una vittoria, quella di domenica scorsa in casa del Civitella, nelle ultime cinque: con questo magro score il Riccione si presenta al "Nicoletti" per ricevere il Bellaria, con soli due punti che separano le tue squadre in classifica. Al terzo minuto subito ghiotta occasione per il Bellaria con Righini, che fallisce sotto porta un centro basso dalla sinistra calciando alto a porta spalancata. Al 6° anche il Riccione ha una chance clamorosa, autentica magia di Diop che esegue un lob dalla grande distanza che si stampa sul palo interno. Al 9° ancora Riccione, gran tiro dalla distanza di Gianferrari, respinge Ramenghi e sulla ribattuta Polverelli mette fuori di testa da buona posizione.