Concessioni balneari e indennizzi. Se ne parla a Fuori dall'Aula (Icaro TV)

Sul dibattito ultradecennale in merito alle concessioni demaniali manca ancora la parola "fine". Di anno in anno e di rinvio in rinvio, restano ancora tanti interrogativi e poche certezze per un comparto che, numeri alla mano, si conferma comunque fondamentale per l'indotto economico del Paese. Nelle ultime settimane pare ormai archiviato il quesito "gare si o gare no" mentre ad accendere le polemiche, interne anche allo stesso Pd, è il tema indennizzi. Il presidente della Regione de Pascale è favorevole, così come il Governo, ma l'ennesima sentenza del Consiglio di Stato sembra aver nuovamente stroncato la possibilità (avversata anche dall'Unione Europea). Il tema sarà al centro della nuova puntata di Fuori dall'Aula, in onda ogni mercoledì in diretta alle 18 e alle 21 su Icaro Tv (canale 18). Ospiti il presidente di Fiba Confesercenti Maurizio Rustignoli, il presidente di Federconsumatori Rimini Graziano Urbinati e l'ex onorevole Sergio Pizzolante che nel 2017, insieme al collega Arlotti, presentò una proposta di legge sulle concessioni demaniali che contemplava il riconoscimento del valore d'impresa e che fu affossata in Senato.

Saranno proposte anche le interviste al ministro Matteo Salvini, al senatore Marco Croatti, al presidente della Regione Michele de Pascale e al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

