venerdì 24 ottobre

Problematiche abitative e Piano Casa. A Rimini un convegno di studio con Acer

di Redazione   
Mer 22 Ott 2025 12:11 ~ ultimo agg. 12:22
Tempo di lettura 3 min
Venerdì 24 ottobre alla sede SGR di Rimini si svolgerà il Convegno di studio sul Piano Casa, sulla problematica abitativa in genere e sull’ERP – ERS. L’evento è organizzato da Acer Rimini in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, il Piano Strategico di Rimini / Romagna Next, ANCE.

Il programma:

 ore 9.30 Presidente della Conferenza degli Enti Franca Foronchi

Intervento introduttivo del Presidente di ACER RN Tonino Bernabè 

ore 10.00 Prof.ssa Simona Tondelli Urbanista, Prorettrice Vicaria UniBo - Dipartimento di Architettura, Docente di tecnica e pianificazione urbanistica

Rigenerazione urbana e diritto all’abitare: sfide e opportunità dell’Edilizia Residenziale Sociale 

ore 10.30 Ing. Stefano Betti Vice Presidente Nazionale ANCE
Presentazione Ricerca del CRESME “Residenza e occupazione in Emilia-Romagna: costruire risposte per generare futuro

ore 11.00 Prof. Armando Brath 

UniBo – DICAM; Presidente Associazione Idrotecnica Italiana; Docente di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
Gestione ottimale e sostenibile delle acque meteoriche urbane nell’ottica del cambiamento climatico, per la minimizzazione del rischio 

ore 11.30 Prof. Gianluca Morini 

UniBo, Dip. di Ingegneria Industriale, Docente di Fisica tecnica industriale
Edilizia pubblica e efficientamento energetico. Gli strumenti della Regione Emilia-Romagna 

ore 12.00 Prof. Fabio Salbitano 

Università degli Studi di Sassari, Dip. di Agraria; Fondazione AlberItalia
Il ruolo delle soluzioni basate sulla natura (NbS) dagli edifici all’ambiente urbano: miti, realtà e strumenti operativi e di supporto 

 TAVOLA ROTONDA 

Il diritto alla casa: vincoli e opportunità. Il punto di vista delle imprese rispetto allo sviluppo locale e alla domanda di abitazioni (compreso l’ERP e l’ERS)
Interverranno
Ing. Stefano Betti Vice Presidente Nazionale ANCE
Simone Gamberini Presidente Nazionale Legacoop
Luca Bracci, già Vice Presidente Confcooperative Romagna
Mario Riciputi Presidente Confindustria Romagna
Valentina Ridolfi Assessore all’Urbanistica del Comune di Rimini 

Ore 13 Conclusioni di Giovanni Paglia Assessore Regionale alla Casa e alle Politiche abitative dell’Emilia-Romagna

 ore 15 Prof. Franco Pellizzer Università di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, Docente di Diritto Amministrativo
Il sistema pubblico dell’edilizia abitativa. Profili amministrativi 

ore 15.30 Marco Corradi Presidente di Housing Europe
Emergenza casa. Dal Piano Europeo alle realtà locali: il ruolo delle Aziende Casa

ore 16 Alessandra Atzei Direttrice di ACER RN
Mission, compiti e funzioni istituzionali e gestionali dell’ACER di Rimini 

Geom. Miranda Mariotti funzionaria/tecnica di ACER RN

PIERS Piano ex Questura Rimini e PINQUA su ex MOI Rimini 

Geom. Samuele Salvemini funzionario/tecnico di ACER RN
Interventi costruttivi e di recupero di ACER RN sull’intero territorio provinciale 

Ing. Filippo Renzetti funzionario/tecnico di ACER RN
Diagnosi ed efficientamento energetico degli edifici gestiti da ACER Rimini 

Geom. Luca Camerani funzionario/tecnico di ACER RN
Turn over degli alloggi di ERP- ERS nel territorio della Provincia di Rimini

ore 17.00 TAVOLA ROTONDA 

Politiche abitative, quale futuro? Mondo del lavoro, diritto alla casa e coesione sociale
Eugenio Pari Segretario Confederale CGIL Rimini 

Michele Bertaccini Coordinatore Territoriale Rimini - UIL Emilia-Romagna

Elena Fiero Segretaria Confederale Cisl Romagna
Claudia Corsini Vice Presidente ACER RN
Kristian Gianfreda Assessore alle Politiche Abitative del Comune di Rimini 

Ore 18 Conclusioni 

