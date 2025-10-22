Problematiche abitative e Piano Casa. A Rimini un convegno di studio con Acer

Venerdì 24 ottobre alla sede SGR di Rimini si svolgerà il Convegno di studio sul Piano Casa, sulla problematica abitativa in genere e sull’ERP – ERS. L’evento è organizzato da Acer Rimini in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, il Piano Strategico di Rimini / Romagna Next, ANCE.

Il programma:

ore 9.30 Presidente della Conferenza degli Enti Franca Foronchi

Intervento introduttivo del Presidente di ACER RN Tonino Bernabè

ore 10.00 Prof.ssa Simona Tondelli Urbanista, Prorettrice Vicaria UniBo - Dipartimento di Architettura, Docente di tecnica e pianificazione urbanistica

Rigenerazione urbana e diritto all’abitare: sfide e opportunità dell’Edilizia Residenziale Sociale

ore 10.30 Ing. Stefano Betti Vice Presidente Nazionale ANCE

Presentazione Ricerca del CRESME “Residenza e occupazione in Emilia-Romagna: costruire risposte per generare futuro”

ore 11.00 Prof. Armando Brath

UniBo – DICAM; Presidente Associazione Idrotecnica Italiana; Docente di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

Gestione ottimale e sostenibile delle acque meteoriche urbane nell’ottica del cambiamento climatico, per la minimizzazione del rischio

ore 11.30 Prof. Gianluca Morini

UniBo, Dip. di Ingegneria Industriale, Docente di Fisica tecnica industriale

Edilizia pubblica e efficientamento energetico. Gli strumenti della Regione Emilia-Romagna

ore 12.00 Prof. Fabio Salbitano

Università degli Studi di Sassari, Dip. di Agraria; Fondazione AlberItalia

Il ruolo delle soluzioni basate sulla natura (NbS) dagli edifici all’ambiente urbano: miti, realtà e strumenti operativi e di supporto

TAVOLA ROTONDA

Il diritto alla casa: vincoli e opportunità. Il punto di vista delle imprese rispetto allo sviluppo locale e alla domanda di abitazioni (compreso l’ERP e l’ERS)

Interverranno

Ing. Stefano Betti Vice Presidente Nazionale ANCE

Simone Gamberini Presidente Nazionale Legacoop

Luca Bracci, già Vice Presidente Confcooperative Romagna

Mario Riciputi Presidente Confindustria Romagna

Valentina Ridolfi Assessore all’Urbanistica del Comune di Rimini

Ore 13 Conclusioni di Giovanni Paglia Assessore Regionale alla Casa e alle Politiche abitative dell’Emilia-Romagna

ore 15 Prof. Franco Pellizzer Università di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, Docente di Diritto Amministrativo

Il sistema pubblico dell’edilizia abitativa. Profili amministrativi

ore 15.30 Marco Corradi Presidente di Housing Europe

Emergenza casa. Dal Piano Europeo alle realtà locali: il ruolo delle Aziende Casa

ore 16 Alessandra Atzei Direttrice di ACER RN

Mission, compiti e funzioni istituzionali e gestionali dell’ACER di Rimini

Geom. Miranda Mariotti funzionaria/tecnica di ACER RN

PIERS Piano ex Questura Rimini e PINQUA su ex MOI Rimini

Geom. Samuele Salvemini funzionario/tecnico di ACER RN

Interventi costruttivi e di recupero di ACER RN sull’intero territorio provinciale

Ing. Filippo Renzetti funzionario/tecnico di ACER RN

Diagnosi ed efficientamento energetico degli edifici gestiti da ACER Rimini

Geom. Luca Camerani funzionario/tecnico di ACER RN

Turn over degli alloggi di ERP- ERS nel territorio della Provincia di Rimini

ore 17.00 TAVOLA ROTONDA

Politiche abitative, quale futuro? Mondo del lavoro, diritto alla casa e coesione sociale

Eugenio Pari Segretario Confederale CGIL Rimini

Michele Bertaccini Coordinatore Territoriale Rimini - UIL Emilia-Romagna

Elena Fiero Segretaria Confederale Cisl Romagna

Claudia Corsini Vice Presidente ACER RN

Kristian Gianfreda Assessore alle Politiche Abitative del Comune di Rimini

Ore 18 Conclusioni