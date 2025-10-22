Problematiche abitative e Piano Casa. A Rimini un convegno di studio con Acer
Venerdì 24 ottobre alla sede SGR di Rimini si svolgerà il Convegno di studio sul Piano Casa, sulla problematica abitativa in genere e sull’ERP – ERS. L’evento è organizzato da Acer Rimini in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, il Piano Strategico di Rimini / Romagna Next, ANCE.
Il programma:
ore 9.30 Presidente della Conferenza degli Enti Franca Foronchi
Intervento introduttivo del Presidente di ACER RN Tonino Bernabè
ore 10.00 Prof.ssa Simona Tondelli Urbanista, Prorettrice Vicaria UniBo - Dipartimento di Architettura, Docente di tecnica e pianificazione urbanistica
Rigenerazione urbana e diritto all’abitare: sfide e opportunità dell’Edilizia Residenziale Sociale
ore 10.30 Ing. Stefano Betti Vice Presidente Nazionale ANCE
Presentazione Ricerca del CRESME “Residenza e occupazione in Emilia-Romagna: costruire risposte per generare futuro”
ore 11.00 Prof. Armando Brath
UniBo – DICAM; Presidente Associazione Idrotecnica Italiana; Docente di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
Gestione ottimale e sostenibile delle acque meteoriche urbane nell’ottica del cambiamento climatico, per la minimizzazione del rischio
ore 11.30 Prof. Gianluca Morini
UniBo, Dip. di Ingegneria Industriale, Docente di Fisica tecnica industriale
Edilizia pubblica e efficientamento energetico. Gli strumenti della Regione Emilia-Romagna
ore 12.00 Prof. Fabio Salbitano
Università degli Studi di Sassari, Dip. di Agraria; Fondazione AlberItalia
Il ruolo delle soluzioni basate sulla natura (NbS) dagli edifici all’ambiente urbano: miti, realtà e strumenti operativi e di supporto
TAVOLA ROTONDA
Il diritto alla casa: vincoli e opportunità. Il punto di vista delle imprese rispetto allo sviluppo locale e alla domanda di abitazioni (compreso l’ERP e l’ERS)
Interverranno
Ing. Stefano Betti Vice Presidente Nazionale ANCE
Simone Gamberini Presidente Nazionale Legacoop
Luca Bracci, già Vice Presidente Confcooperative Romagna
Mario Riciputi Presidente Confindustria Romagna
Valentina Ridolfi Assessore all’Urbanistica del Comune di Rimini
Ore 13 Conclusioni di Giovanni Paglia Assessore Regionale alla Casa e alle Politiche abitative dell’Emilia-Romagna
ore 15 Prof. Franco Pellizzer Università di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, Docente di Diritto Amministrativo
Il sistema pubblico dell’edilizia abitativa. Profili amministrativi
ore 15.30 Marco Corradi Presidente di Housing Europe
Emergenza casa. Dal Piano Europeo alle realtà locali: il ruolo delle Aziende Casa
ore 16 Alessandra Atzei Direttrice di ACER RN
Mission, compiti e funzioni istituzionali e gestionali dell’ACER di Rimini
Geom. Miranda Mariotti funzionaria/tecnica di ACER RN
PIERS Piano ex Questura Rimini e PINQUA su ex MOI Rimini
Geom. Samuele Salvemini funzionario/tecnico di ACER RN
Interventi costruttivi e di recupero di ACER RN sull’intero territorio provinciale
Ing. Filippo Renzetti funzionario/tecnico di ACER RN
Diagnosi ed efficientamento energetico degli edifici gestiti da ACER Rimini
Geom. Luca Camerani funzionario/tecnico di ACER RN
Turn over degli alloggi di ERP- ERS nel territorio della Provincia di Rimini
ore 17.00 TAVOLA ROTONDA
Politiche abitative, quale futuro? Mondo del lavoro, diritto alla casa e coesione sociale
Eugenio Pari Segretario Confederale CGIL Rimini
Michele Bertaccini Coordinatore Territoriale Rimini - UIL Emilia-Romagna
Elena Fiero Segretaria Confederale Cisl Romagna
Claudia Corsini Vice Presidente ACER RN
Kristian Gianfreda Assessore alle Politiche Abitative del Comune di Rimini
Ore 18 Conclusioni