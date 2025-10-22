Inaugura a Rimini l’Area Eventi Settebello a7b INDOOR

L'Area Settebello a7b si è attrezzata per la stagione autunno-inverno con INDOOR, una tensostruttura che ricopre tutta l’area, coperta e riscaldata. Proseguirà il format già testato durante l’estate: musica, teatro, letteratura, danza, arte con la possibilità di usufruire dell’Area Food dalla colazione all’aperitivo fino alla cena e al dopocena. La struttura potrà essere prenotata anche per eventi privati: compleanni, feste di laurea; aperitivi, cene o pranzi aziendali.

Inaugura sabato 25 ottobre un’altra stagione intensa e ricca di appuntamenti. La programmazione prevede anche performance di teatro e danza, spettacoli dedicati a bambini e famiglie, e un ciclo di incontri organizzati dal Circolo Ermeneutico in collaborazione con associazioni del territorio, pensati come spazi di dialogo con protagonisti del mondo culturale, artistico e sportivo. Attraverso presentazioni di libri, racconti di vita vissuta e testimonianze personali, questi momenti vogliono aprire finestre su storie capaci di emozionare, far riflettere e stimolare il confronto. L’Area Settebello a7b è un luogo destinato all’incontro, al dialogo, alla partecipazione, al tempo libero, che nasce con l’obiettivo di costruire un modello di welfare culturale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: garantire benessere per tutte le età e rendere le città luoghi più inclusivi, sicuri e sostenibili.

L’Area Food a7b continuerà a offrire un servizio di qualità a prezzi contenuti secondo la filosofia generale del progetto: il cibo non deve essere visto solo come un momento consumistico. È molto di più. È un’occasione per condividere, creare legami e vivere esperienze significative. Quando ci si siede a tavola con amici o famiglia si può gustare non solo il cibo, ma anche le conversazioni, le risate e i momenti di convivialità. È un gesto di attenzione e di amore, che va oltre il semplice nutrimento fisico per vivere il cibo in modo consapevole, per apprezzarlo e per rispettare le materie prime.