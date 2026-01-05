  
Indietro
menu
menu

sala gran turismo

Con "Al tre bigote" portato in scena da Quei dal Funtanele parte La Sgrignarèla

In foto: la compagnia Quei del Funtanele
la compagnia Quei del Funtanele
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 5 Gen 2026 09:59 ~ ultimo agg. 10:04
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Prenderà il via venerdì 9 gennaio con la commedia “Al tre bigote” di Guido Lucchini, portata in scena dalla compagnia Quei dal Funtanele, la terza edizione de “La Sgrignarèla”. La rassegna teatrale promossa dall’associazione culturale Famija Arciunesa torna così a essere protagonista della scena riccionese, trasformando il divertimento e le radici locali in un gesto concreto di solidarietà.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Riccione, è dedicata a Giuseppe Lo Magro, storico custode della memoria della città. Ogni serata sarà aperta dalla lettura di alcuni suoi pensieri e poesie, un rito che celebra la bellezza della lingua locale e l’eredità culturale di un uomo instancabile.

“Al tre bigote” è infatti un classico che scava con ironia nelle dinamiche popolari e nei pettegolezzi di paese, offrendo uno spaccato autentico della vita di una volta. Lo spettacolo è in programma alla sala Granturismo (piazzale Ceccarini, 11) con inizio alle 20:30.

I biglietti, al costo di 10 euro (posto unico), sono disponibili in prevendita presso la Tabaccheria nr. 24 Idee regalo (viale Circonvallazione, 108 - tel. 0541 607935) e la libreria Edicolé Speranza (viale Romagna, 52 - tel. 0541 644462). I tagliandi saranno acquistabili anche la sera stessa della rappresentazione direttamente in sala.

I prossimi appuntamenti della rassegna:

Venerdì 16 gennaio: Hermanos in “As videm fantesma” di Giovanni Spagnoli

Venerdì 23 gennaio: La Carovana in “Ho avù un ics” di Pier Paolo Gabrielli

Sabato 14 febbraio: I senza prescia in “A sin sgrazied o fortuned” di Massimo Renzi

Per l’appuntamento finale del 14 febbraio (ore 21:00), informazioni e prenotazioni sono gestite dalla segreteria della parrocchia San Lorenzo (0541 640563) o contattando il sig. Roberto Mengucci (333 7527637).

Altre notizie
la locandina
martedì 6 gennaio

A Montefiore concerto dell’Epifania. Musica solidale nella chiesa di S. Paolo
di Redazione
don Aldo Fonti
il giorno dopo gli attacchi

Don Aldo dal Venezuela: ho celebrato messa, c'è una tensione calma
di Redazione
Mc Hip Hop Contest
fino al 6 gennaio

L'energia dei ragazzi del MC Hip Hop anima i contenitori riccionesi
di Redazione
teatro Villa
dal 12 gennaio

Al teatro Villa il nuovo anno riparte tra laboratori e workshop
di Redazione
La befana dei pompieri
rimini

In piazza Malatesta arriva Pompieropoli con la Befana che scende dal castello
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO