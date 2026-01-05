Con "Al tre bigote" portato in scena da Quei dal Funtanele parte La Sgrignarèla

Prenderà il via venerdì 9 gennaio con la commedia “Al tre bigote” di Guido Lucchini, portata in scena dalla compagnia Quei dal Funtanele, la terza edizione de “La Sgrignarèla”. La rassegna teatrale promossa dall’associazione culturale Famija Arciunesa torna così a essere protagonista della scena riccionese, trasformando il divertimento e le radici locali in un gesto concreto di solidarietà.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Riccione, è dedicata a Giuseppe Lo Magro, storico custode della memoria della città. Ogni serata sarà aperta dalla lettura di alcuni suoi pensieri e poesie, un rito che celebra la bellezza della lingua locale e l’eredità culturale di un uomo instancabile.

“Al tre bigote” è infatti un classico che scava con ironia nelle dinamiche popolari e nei pettegolezzi di paese, offrendo uno spaccato autentico della vita di una volta. Lo spettacolo è in programma alla sala Granturismo (piazzale Ceccarini, 11) con inizio alle 20:30.

I biglietti, al costo di 10 euro (posto unico), sono disponibili in prevendita presso la Tabaccheria nr. 24 Idee regalo (viale Circonvallazione, 108 - tel. 0541 607935) e la libreria Edicolé Speranza (viale Romagna, 52 - tel. 0541 644462). I tagliandi saranno acquistabili anche la sera stessa della rappresentazione direttamente in sala.

I prossimi appuntamenti della rassegna:

Venerdì 16 gennaio: Hermanos in “As videm fantesma” di Giovanni Spagnoli

Venerdì 23 gennaio: La Carovana in “Ho avù un ics” di Pier Paolo Gabrielli

Sabato 14 febbraio: I senza prescia in “A sin sgrazied o fortuned” di Massimo Renzi

Per l’appuntamento finale del 14 febbraio (ore 21:00), informazioni e prenotazioni sono gestite dalla segreteria della parrocchia San Lorenzo (0541 640563) o contattando il sig. Roberto Mengucci (333 7527637).