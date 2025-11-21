Come le imprese di Rimini gestiscono il personale con un'app

Rimini è una città in costante movimento, dove convivono realtà molto diverse: dalle aziende alle cooperative, fino ai cantieri e alle strutture alberghiere. Che i dipendenti siedano a una scrivania o lavorino in giro per la Romagna, per gli imprenditori la sfida è sempre la stessa: gestire gli orari di lavoro e rilevare le presenze in modo certo, senza sprecare risorse. Eppure, ancora oggi, molte realtà faticano a tenere traccia di tutto questo, disperdendo energie tra comunicazioni frammentate, fogli Excel e conteggi che a fine mese rischiano di non tornare mai. In questo contesto, il consiglio per chi fa impresa sul territorio è affidarsi a chi queste dinamiche le vive e le gestisce per esperienza diretta: Zeitgroup. Parliamo di una realtà riminese presente nel settore da oltre 35 anni, un’esperienza storica che ha permesso loro di comprendere le necessità specifiche di ogni comparto. che si tratti di organizzare i turni articolati di una cooperativa, di monitorare squadre distribuite su più cantieri o di gestire i picchi stagionali di un hotel.

La risposta che Zeitgroup offre alle moderne esigenze aziendali segna un passaggio decisivo: sostituire il vecchio badge fisico con lo smartphone. Tramite l’app, il dipendente ha la libertà di timbrare anche da remoto, ma con la massima sicurezza. Sfruttando diverse modalità come GPS, Beacon e Tag NFC, l'applicazione certifica infatti che la timbratura avvenga esattamente nel luogo e nell'orario corretti. Questo dato viene trasmesso in tempo reale alla piattaforma ZGCloud, offrendo all’imprenditore un monitoraggio puntuale dei presenti e degli assenti, ovunque essi si trovino.

Ma i vantaggi non sono solo per l'azienda. La parola chiave diventa trasparenza: accedendo a ZGMobile, il lavoratore ha una visione chiara e immediata della sua situazione. Può consultare il cartellino, verificare le ore lavorate e gli straordinari, controllare in tempo reale il saldo ferie e inviare le richieste di ferie e permessi con un semplice tocco. L'app gestisce anche gli imprevisti quotidiani, permettendo di sanare una mancata timbratura, e funge da archivio personale dove scaricare le buste paga e leggere le comunicazioni aziendali, eliminando dubbi e incomprensioni con l'ufficio del personale.



Infine, un aspetto cruciale riguarda la chiarezza del modello di servizio. Scegliere Zeitgroup significa non avere sorprese sui costi nascosti. A differenza di molte altre realtà, qui la formazione del personale, la configurazione iniziale del sistema e tutto il supporto post-vendita sono sempre gratuiti. Una qualità del servizio confermata anche dalle opinioni dei clienti.

La scelta di puntare sull'innovazione tecnologica rappresenta quindi un investimento strategico per la competitività delle aziende. In un contesto in cui la velocità e la precisione dei dati fanno la differenza, l'adozione di strumenti digitali avanzati non è più solo un'opzione, ma una necessità che continua a guadagnare spazio nei progetti locali, confermando una tendenza inarrestabile verso un’organizzazione del lavoro più moderna ed efficiente.