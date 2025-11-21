martedì l'intitolazione
A 50 anni dalla scomparsa, a Rimini una rotatoria per Pier Paolo Pasolini
In foto: la rotatoria
di Redazione
2 min
Ven 21 Nov 2025 12:37 ~ ultimo agg. 12:44
A 50 anni dalla scomparsa, la città di Rimini omaggia un grande intellettuale con l'intitolazione della rotonda situata tra via Giuseppe Melucci e viale Siracusa, che da martedì 25 novembre porterà il nome di "Rotonda Pier Paolo Pasolini - Scrittore e Regista (1922-1975)".
La cerimonia di intitolazione si terrà martedì 25 novembre alle ore 16 alla presenza dell'assessore alla toponomastica Francesco Bragagni.
La biografia di Pier Paolo Pasolini:
Poeta, scrittore, regista e intellettuale impegnato, ha saputo attraversare tutti i generi della creazione artistica, dal cinema alla letteratura, dal teatro alla saggistica, lasciando un'impronta indelebile nella cultura nazionale e internazionale.
Con questa intitolazione, Rimini riconosce il valore di un artista che ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità e alla difesa degli ultimi, testimoniando con coraggio la propria radicale diversità e innovando profondamente il linguaggio cinematografico e letterario italiano.
Pier Paolo Pasolini
La sua vocazione artistica lo portò a sperimentare tutti i generi: fondò con Leonetti e Roversi la rivista "Officina", divenne condirettore di "Nuovi argomenti" e dal 1961 iniziò la sua straordinaria carriera cinematografica con "Accattone", seguita da capolavori come "Il Vangelo secondo Matteo" (1964), "Edipo re" (1967), "Teorema" (1968) e la "Trilogia della vita". Pasolini reinventò il linguaggio cinematografico italiano elaborando la teoria del "cinema di poesia" e realizzando opere di alta qualità figurativa. Intellettuale scomodo e profeta della propria epoca, collaborò intensamente con il giornalismo e il teatro, affrontando spesso battaglie giudiziarie per difendere la libertà d'espressione. La sua opera completa, che spazia dalla poesia al romanzo incompiuto "Petrolio", dal teatro alla critica letteraria, lo colloca tra i classici del Novecento, testimone inquieto di un'Italia in trasformazione e voce degli ultimi e degli emarginati.
