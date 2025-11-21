A 50 anni dalla scomparsa, a Rimini una rotatoria per Pier Paolo Pasolini

A 50 anni dalla scomparsa, la città di Rimini omaggia un grande intellettuale con l'intitolazione della rotonda situata tra via Giuseppe Melucci e viale Siracusa, che da martedì 25 novembre porterà il nome di "Rotonda Pier Paolo Pasolini - Scrittore e Regista (1922-1975)".

La cerimonia di intitolazione si terrà martedì 25 novembre alle ore 16 alla presenza dell'assessore alla toponomastica Francesco Bragagni.

La biografia di Pier Paolo Pasolini:

Poeta, scrittore, regista e intellettuale impegnato, ha saputo attraversare tutti i generi della creazione artistica, dal cinema alla letteratura, dal teatro alla saggistica, lasciando un'impronta indelebile nella cultura nazionale e internazionale.

Con questa intitolazione, Rimini riconosce il valore di un artista che ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità e alla difesa degli ultimi, testimoniando con coraggio la propria radicale diversità e innovando profondamente il linguaggio cinematografico e letterario italiano.