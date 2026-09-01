Come digitalizzare una piccola impresa: strumenti, rischi e soluzioni pratiche

Se pensi che digitalizzare la tua impresa significhi computer nuovi e profilo Instagram con una strategia particolare, sei fuori strada. Lo ha detto, indirettamente ma con una certa chiarezza, anche la Camera di Commercio di Trapani: nel Bando Doppia Transizione 2026 sono infatti menzionati cloud, cybersecurity, business continuity, ERP, CRM e sistemi di e-commerce integrati con i processi aziendali.

Il bando mette sul tavolo 150.000 euro e prevede voucher fino a 5.000 euro per le MPMI della provincia. L’obiettivo è spostare la prospettiva dal semplice strumento hardware alla soluzione adeguata al processo aziendale.

Dal gestionale al cloud: digitalizzare significa collegare i processi

Per un piccolo albergo, un B&B, un negozio o uno studio professionale, il passaggio al digitale dovrebbe avere l’obiettivo di razionalizzare e organizzare prenotazioni, fatture, documenti, magazzino e rapporti con i clienti (per evitare che continuino a vagare in cinque posti diversi). Un gestionale su cloud permette, per esempio, di lavorare sugli stessi dati dall’ufficio, da casa o da una seconda sede. Un CRM conserva lo storico dei clienti. Infine, tenendo un backup separato si evita che l’unica copia di anni di lavoro stia sul computer sotto la scrivania.

Il vantaggio è evidente. Il rovescio della medaglia un po’ meno: più servizi vengono collegati, più valore acquista una credenziale compromessa.

PEC e phishing: il messaggio “ufficiale” può essere falso

Il CERT-AGID ha segnalato che nei primi mesi del 2026 sono stati gestiti oltre 650 eventi legati a caselle PEC compromesse o create per scopi illeciti. Qui dobbiamo fugare i dubbi su un equivoco particolarmente pericoloso: la PEC certifica la consegna del messaggio, non rende automaticamente sicuri il link o l’allegato al suo interno.

Per una piccola impresa, dove magari la stessa persona legge la posta, paga i fornitori e gestisce l’amministrazione, basta un clic nel posto sbagliato per trasformare una scorciatoia digitale in un problema per tutta l’azienda.

Lavorare da remoto senza lasciare porte aperte

Anche il lavoro da remoto richiede qualcosa in più del “ricordati di cambiare le password”. La base deve essere solida: autenticazione a più fattori, dispositivi sempre aggiornati, privilegi limitati e piena visibilità su tutti gli accessi. Una VPN aziendale protegge i dati trasmessi, garantendo la giusta sicurezza alle risorse aziendali. Uno strumento utile, questo è certo, ma che non sostituisce 3 fattori chiave come backup, gestione delle identità o formazione contro il phishing.

Il caso dei B&B siciliani: attenzione ai documenti su WhatsApp

Guardando al caso concreto della Sicilia, c’è la questione delle strutture ricettive. Nell’aprile 2026 il Garante Privacy ha richiamato alberghi, B&B e affittacamere sulla pratica di fotografare i documenti degli ospiti con lo smartphone o farseli inviare via WhatsApp. I dati necessari vanno comunicati attraverso Alloggiati Web, ma questo non autorizza a conservare copie dei documenti oltre il necessario.

La domanda giusta da farsi

Digitalizzare significa essere più efficienti, lavorare con maggiore flessibilità geografica e ridurre i passaggi manuali. Ma significa anche sapere dove finiscono i dati, chi può aprirli e come recuperarli quando qualcosa va storto. Per una piccola impresa, una tecnologia è utile se toglie lavoro senza aggiungere un rischio invisibile.