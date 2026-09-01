A San Giovanni in M. ponte chiuso. Per il nuovo tempi ancora da definire

Dal 14 agosto a San Giovanni in Marignano è chiuso, per gravi problemi strutturali, il ponte su via Brescia. Le ispezioni tecniche condotte dalla società specializzata Sogem Evo srl, che monitora i ponti del territorio, avevano evidenziato criticità, portando alla classificazione di "alto" grado di attenzione e alla conseguente interdizione del transito in entrambe le direzioni. Dopo lo stop alla circolazione l’amministrazione comunale ha avviato un'interlocuzione con la Regione Emilia-Romagna per gestire l'emergenza e verificare i tempi di ripristino dell'infrastruttura.

La situazione del manufatto era già sotto osservazione dopo gli eventi alluvionali del 2023 per criticità idrauliche, motivo per cui la sua demolizione e ricostruzione era stata inserita tra le opere prioritarie del Piano Speciale finanziato dal Commissario Straordinario, con uno stanziamento di un milione di euro e l'affidamento della progettazione alla società Sogesid S.p.A. Il 26 agosto si è tenuto un vertice a cui hanno preso parte, per la Regione Emilia-Romagna, la sottosegretaria Manuela Rontini insieme ai tecnici dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e della struttura commissariale; per il Comune di San Giovanni in Marignano la Sindaca Michela Bertuccioli, il Vicesindaco Nicola Gabellini, gli assessori Leonardo Mariani e Francesca Pieraccini, insieme ai responsabili tecnici Gianluca Tiraferri e Stefano Galluzzi. Durante il confronto l'amministrazione ha ribadito l'urgenza di dare la massima priorità al cantiere, vista la necessaria chiusura del ponte per la tutela dell'incolumità pubblica.

La Regione ha spiegato che le procedure stanno procedendo verso l’integrazione del finanziamento necessario all’esecuzione, che si perfezionerà nel mese di settembre. Non appena quadro economico e cronoprogramma saranno formalizzati, verrà promosso un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza per condividere dettagli e tempistiche dei lavori.

Al momento gli spostamenti e l'accesso ad abitazioni e terreni agricoli di Via Montelupo di Sotto e Via Sorcina passano attraverso Via Montelupo e dalla SP44 “Ponte Rosso” e dalla SP59 (Via Pulzona e Via Murla).