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Riccione

Cabina dello stabilimento usata come alloggio. Intervento della Polizia Locale

In foto: Polizia Locale a Riccione
Polizia Locale a Riccione
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Redazione
   
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Nella notte tra venerdì e sabato si sono introdotti nella cabina di uno stabilimento balneare di Riccione e l'hanno utilizzata come ricovero notturno i due stranieri fermati dalla Polizia Locale. Gli agenti sono giunti in spiaggia dopo la segnalazione del gestore del bagno e hanno portato i due al comando: per uno sono stati avviati gli accertamenti per la regolarizzazione della propria posizione, mentre per il secondo, trovato in possesso di un'arma da taglio e già destinatario di un ordine di allontanamento, è scattata la denuncia a piede libero e il successivo trasferimento a Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano per le procedure di espulsione.

I controlli del fine settimana da parte della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano hanno permesso anche di rintracciare, nella giornata di lunedì,  un uomo di nazionalità marocchina che bivaccava vicino al palco di piazzale Ceccarini. Dai controlli è emerso che aveva una serie di precedenti. Dopo il trasferimento in Questura è stata data esecuzione al provvedimento di espulsione già pendente nei suoi confronti. Mercoledì mattina l'intervento delle pattuglie si è concentrato in particolare nelle aree sotterranee del lungomare, in piazzale San Martino, piazzale Roma e nella zona di Alba. Un uomo è stato sanzionato per l'utilizzo improprio degli arredi urbani nella zona Alba.

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