Per mercoledì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta per vento che in provincia di Rimini è arancione sui rilievi e gialla nell'entroterra e nelle zone collinari. Il garbino porterà anche a un temporaneo aumento delle temperature con massime che potrebbero tornare anche sopra i venti gradi. Per l'intera giornata è prevista una ventilazione intensa sud-occidentale che interesserà particolarmente i rilievi appenninici, con caratteristiche di burrasca forte (75-88 Km/h) sui rilievi orientali e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle zone collinari orientali e sui crinali dell'Appennino del settore centrale. Giovedì invece è atteso il passaggio di una nuova perturbazione.

Le previsioni di Arpae.