CNA Rimini e i sindaci del territorio insieme contro la cattiva burocrazia

Partecipazione e confronto protagonisti del tavolo sulla burocrazia organizzato da CNA Rimini che ha presentato lo studio dell’Osservatorio sulla Burocrazia di CNA “100 proposte per liberare le energie delle piccole imprese”. Presenti Jamil Sadegholvaad Sindaco Rimini e Presidente della Provincia di Rimini, Alice Parma consigliera regionale, Nicola Marcello consigliere regionale, Carlo Battistini Presidente Camera di Commercio, Filippo Sacchetti Sindaco Santarcangelo, Filippo Giorgetti Sindaco Bellaria-Igea Marina, Fabrizio Piccioni Sindaco Misano, Michela Bertuccioli Sindaca San Giovanni in Marignano, Stefania Tordi Vice Sindaca San Clemente, Luisella Mele Sindaca Mondaino e Alessandro Uguccioni Assessore Cattolica,

“La nostra volontà - ha puntualizzato Marco Polazzi Presidente di CNA Rimini - è quella di sollevare criticità ed indicare soluzioni attraverso un confronto nel merito con le amministrazioni con la consapevolezza che loro stesse spesso siano in difficoltà nel fronteggiare la cattiva burocrazia, autentica nebbia per le imprese che faticano ad orientarsi tra i tanti adempimenti burocratici da presentare”.

Nonostante gli sforzi innegabili, con 15 interventi legislativi dal 1990, la burocrazia continua, pur miglioramenti sensibili, a rappresentare una fragilità strutturale e un freno allo sviluppo della nostra economia e del fare impresa - puntualizza Davide Ortalli direttore di CNA Rimini - banche dati con linguaggi diversi ed incapaci di comunicare, storture procedurali, richieste di informazioni e documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione, il tema gigantesco delle responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici a rallentare l’operatività, situazioni estreme in ambito urbanistico. Sono necessari provvedimenti da parte del Governo centrale ma qualcosa è migliorabile anche a livello locale, le proposte consegnate vogliono essere un punto di partenza costruttivo in questo percorso”.

Jamil Sadegholvaad Sindaco di Rimini e Presidente della Provincia di Rimini, sottolineando il valore dell’iniziativa, ha confermato il clima collaborativo del tavolo “Individuare problematiche e proporre soluzioni sul tema della burocrazia è strategico, trovo sia il giusto approccio. Per tutto ciò che si può concretizzare all’interno del quadro normativo noi ci siamo”.

L’Area Studi e Ricerche della CNA ha stimato in modo prudenziale che la messa a terra delle 100 proposte predisposte potrebbe contribuire a ridurre da 313 a 263 ore l’anno il tempo dedicato alle pratiche burocratiche con un risparmio netto di quasi 1.500 euro a impresa e soprattutto una riduzione dei tempi di attesa. Tra i tanti temi affrontati quello dei dehors per imprese artigiane alimentari, le insegne di esercizio, industrie insalubri, la piattaforma degli appalti, la possibilità di superare le anagrafi comunali con il Rent, la necessità di autorizzazioni uniche per l’accesso ai porti. In ogni caso CNA ha proposto soluzioni concrete in modo pragmatico e costruttivo tanto che l’intero report “100 proposte per liberare le energie delle piccole imprese” è stato consegnato fisicamente ad ogni amministratore con la volontà di lavorare ai vari obiettivi indicati.

