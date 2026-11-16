Piano ricostruzione post alluvione, raddoppiano le risorse per i comuni riminesi

«Grazie al Governo Meloni e alla struttura commissariale guidata dall'ingegner Fabrizio Curcio, oltre 10,6 milioni di euro di incremento delle risorse per interventi fondamentali di ricostruzione, prevenzione e messa in sicurezza». A darne notizia è la parlamentare di Fratelli d'talia Beatriz Colombo. La rimodulazione del Piano speciale di ricostruzione post alluvione porta infatti a 20.328.000 euro il valore complessivo dei contributi previsti per 32 interventi in 13 Comuni della provincia di Rimini, con un incremento di 10.656.153 euro rispetto alla precedente programmazione».

Nello specifico la nuova programmazione, secondo l'allegato B2 del Piano speciale di ricostruzione, prevede:

- San Giovanni in Marignano: 9.900.000 euro, con un incremento di 6.820.493 euro, per il rifacimento di tre ponti sui torrenti Tavollo e Ventena.

- San Leo: 2.431.000 euro, con un incremento di 965.000 euro, per interventi sulla viabilità, la messa in sicurezza delle scarpate e strutture scolastiche e sportive.

- Riccione: 1.870.000 euro, per gli interventi sui sottopassi cittadini, con particolare riferimento a viale La Spezia/Cavalcanti e viale Battisti. L'importo complessivo resta invariato rispetto alla precedente programmazione, con una redistribuzione delle risorse.

- Montecopiolo: 1.270.000 euro, con 830.000 euro aggiuntivi, per la messa in sicurezza delle strade e dei versanti.

- Saludecio: 870.000 euro, con 170.000 euro aggiuntivi, per la viabilità, il consolidamento dei versanti e la sicurezza di ponti e guadi.

- Coriano: 700.000 euro, con 400.000 euro aggiuntivi, per il consolidamento e la messa in sicurezza del ponte di via Marzabotto a Ospedaletto.

- Santarcangelo di Romagna: 700.000 euro, con 300.000 euro aggiuntivi, per gli interventi previsti in via Pio Massani.

- Sant'Agata Feltria: 660.000 euro, con 180.000 euro aggiuntivi, per opere di consolidamento e ripristino.

- Montescudo-Monte Colombo: 650.000 euro, con 150.000 euro aggiuntivi, per la bonifica di un movimento franoso e il ripristino della viabilità.

- Montefiore Conca: 560.000 euro, con 210.000 euro aggiuntivi, per gli interventi sulle frane di via Panoramica, via Ventena e via Molino Rocchi.

- Sassofeltrio: 550.000 euro, con 542.500 euro aggiuntivi, per il ripristino delle strade Cà Fatrano e Cà Albani.

- Maiolo: 102.000 euro, con 50.000 euro aggiuntivi, per il consolidamento della strada comunale di Cavallara.

- Mondaino: 65.000 euro, con 38.160 euro aggiuntivi, per il ripristino della viabilità in via Calbillo.

«Questi numeri - spiega Beatriz Colombo - dimostrano quanto sia importante passare dalle parole ai fatti. La sicurezza del territorio non può essere affrontata soltanto quando si verifica un'emergenza: occorre investire nella prevenzione, nella manutenzione e nella resilienza delle nostre infrastrutture. Come componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, conosco bene le criticità che interessano i nostri territori. Ponti danneggiati, versanti instabili e strade compromesse rappresentano problemi concreti per le famiglie, le imprese e le comunità locali.

Il Governo Meloni conferma con questi interventi la propria attenzione alla Romagna e alla provincia di Rimini. Il nostro impegno sarà quello di seguire l'attuazione delle opere, affinché le risorse programmate si traducano nel più breve tempo possibile in cantieri e interventi completati. Ringrazio ancora l'ingegner Fabrizio Curcio e tutta la struttura commissariale per il lavoro svolto. Continuerò a mantenere alta l'attenzione parlamentare sulla ricostruzione e sulla prevenzione, perché proteggere il territorio significa proteggere la vita delle persone».